Surpresa para os fãs: Green Day revela edição deluxe do álbum 'Saviors'

A banda de punk rock Green Day, formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, estão de volta com força total e acabam de anunciar o relançamento do álbum Saviors, em uma nova edição deluxe que chega às plataformas no dia 23 de maio pela Warner Music, via Reprise Records. O disco apresenta a faixa inédita Smash It Like Belushi.



A nova edição de Saviors promete trazer sete faixas adicionais, incluindo versões acústicas de Suzie Chapstick e Father to a Son” Com pegada punk afiada, um groove energético e refrões dignos de estádio, Saviors (édition de luxe) mostra a banda em sua melhor forma.



Lançado em janeiro de 2024, Saviors marcou o reencontro do Green Day com o produtor vencedor do Grammy, Rob Cavallo, responsável por clássicos como Dookie e American Idiot. O álbum estreou em 4º lugar na Billboard 200, garantindo ao grupo sua 9ª entrada no Top 5 da parada. Além disso, rendeu três indicações ao Grammy 2025, incluindo Melhor Álbum de Rock, Melhor Performance de Rock por The American Dream Is Killing Me e Melhor Canção de Rock por Dilemma.



Com Saviors, o Green Day se tornou o ato mais tocado nas rádios de rock e alternativa dos Estados Unidos em 2024. O álbum emplacou três singles no topo das paradas alternativas – o melhor desempenho da banda desde American Idiot – e dois no topo das paradas de rock. Dilemma virou um verdadeiro fenômeno, ficando em 3º lugar entre as mais tocadas nas rádios alternativas do ano.

E o single mais recente, One Eyed Bastard, já está subindo rapidamente nas paradas em busca do quarto nº 1 do álbum.



No ano passado, a banda lotou estádios ao redor do mundo com a turnê Saviors Tour. Em 2025, a banda continua em alta, passando por Japão, Austrália, Indonésia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Malásia. Pela primeira vez na carreira, eles apresentaram shows completos dos álbuns Dookie e American Idiot, celebrando os 30 e 20 anos dos discos, respectivamente – além de tocarem músicas recentes do novo álbum.

Foi a maior turnê da história do grupo em mais de 30 anos de carreira.



O Green Day também será atração principal do Coachella em dois finais de semana: nos dias 12 e 19 de abril, além de passar por grandes festivais ao redor do mundo, como Welcome To Rockville, BottleRock Napa Valley, Oceans Calling Festival, Download Festival (Reino Unido), Ejekt Festival (Grécia) e The Town (Brasil), onde a banda se apresenta no dia 7 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.