K-pop em alta: as 10 músicas mais ouvidas do Stray Kids após show no Brasil - (crédito: Deezer)

O grupo de k-pop Stray Kids marcou sua primeira passagem no Brasil nos últimas dias, trazendo a mega turnê dominATE para o país através de três apresentações: uma no Rio de Janeiro, no Engenhão, e duas em São Paulo, no Estádio MorumBis, reunindo mais de 175 mil fãs brasileiros no total.

O Stray Kids trouxe performances eletrizantes com coreografias e grande produção visual, explorando muita pirotecnia no repertório oficial dos shows, composto por 30 faixas. As músicas Chk Chk Boom, I Like It e LALALALA, que estiveram presentes no setlist dos shows, estão entre as mais ouvidas pelos fãs brasileiros na plataforma de streaming Deezer.

A plataforma ainda revelou que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília lideram a lista das cidades que mais escutam o Stray Kids, contando com um público predominantemente entre 18 e 25 anos. Além disso, os ouvintes são 63% feminino e 36% é masculino.

A turnê dominATE levará o Stray Kids a 55 apresentações ao redor do mundo, com passagem em grandes estádios pela América Latina, América do Norte, Japão e Europa até final do mês de julho.

Confira as 10 músicas mais ouvidas do Stray Kids pelos fãs brasileiros na Deezer:

1. Chk Chk Boom

2. I Like It

3. LALALALA

4. JJAM

5. MANIAC

6. Come Play (from the series Arcane League of Legends)

7. Lose My Breath

8. God’s Menu

9. MEGAVERSE

10. Red Lights (Bang Chan, Hyunjin)