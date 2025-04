Gaby Amarantos e Ed Gama assumem programa na TV paga

Já pensou encontrar seu artista favorito fazendo aquele show em um karaokê?

Essa ideia já é uma realidade na programação do Multishow e no Globoplay, pelo plano premium que terá Gaby Amarantos e Ed Gama como apresentadores do novo programa Karaokem.

Gaby Amarantos e Ed Gama acompanham oito cantores em um karaokê de São Paulo. Como os famosos seriam facilmente reconhecidos pelos fãs,

eles se disfarçam e se misturam com o público, brincando e curtindo a noite.

A surpresa fica por conta de descobrir se o artista se revela sozinho ou se será descoberto.

Com muita diversão e bom humor, Karaoquem tem direção de Andrea Cassola, produção Formata e sua estreia está prevista para junho.