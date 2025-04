Do NCT ao sucesso solo: como Mark cresceu 2.000% no streaming - (crédito: Deezer)

O cantor, rapper e compositor canadense Mark, que se tornou tornou globalmente conhecido como um dos membros do grupo de K-pop NCT (Neo Culture Technology), começou com tudo em sua carreira solo.

O seu álbum de estreia The Firstfruit impulsionou a presença do artista na Deezer com um aumento significativo de 2.254% nas reproduções na plataforma de streaming.

O número representa o maior pico de audições do artista na plataforma até hoje.

Além de participar do NCT, Mark tem feito alguns trabalhos solos nos últimos anos. Agora, ele acaba de lançar seu primeiro álbum, composto por 13 faixas foi lançado no último dia 7 de abril e conta com participações de grandes artistas coreanos, como Crush, Lee Young Ji e HAECHAN.

Este novo trabalho de Mark explora sua trajetória pessoal e geográfica, considerando suas experiências em Toronto, Nova York, Vancouver e Seul, cidades que fizeram parte de sua formação pessoal e artística.

Como parte do lançamento do álbum, o single 1999 foi lançado junto com um videoclipe.

Confira as faixas mais ouvidas do novo álbum de Mark na Deezer e ouça-o abaixo:

1. 1999

2. Righteous

3. +82 Pressin'

4. Flight to NYC

5. Watching TV