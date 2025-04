Dharma Numb lança o EP 'Trip' e encerra trilogia

Após lançar o manifesto Tropicaos, às vésperas das eleições municipais de 2024, o quinteto paulista de hardcore melódico Dharma Numb chega com seu terceiro EP da carreira, Trip, lançado em parceria com a Algohits. O trabalho sucede Dharmage (2020) e II (2023), fechando a trilogia de compactos da banda.

Completam a linha de frente, Victor Franciscon (atual Garage Fuzz, ex-Bullet Bane), nos vocais, Danilo Inada (ex-Rawfire), na guitarra, Pedro Melara (ex-Rawfire), na guitarra, Thiago Babalú (atual Urutu e Gigante Animal, ex-Reffer), na bateria, e o baixista Fabio Joly (ex-Analog).

“A gente tá indo para um terceiro EP, que talvez seja um encerramento de uma trilogia, talvez não”, adianta o guitarrista Danilo. “A gente começou a banda de uma forma, hoje a gente tem outra cabeça, acho que isso é normal. De uma certa forma, é um trabalho que a gente tava devendo, então é um passo de cada vez para a banda.”

O baterista Babalú complementa: “Acho que o nosso único critério foi de fazer músicas mais rápidas, porque teve ‘Tropicaos’, que foi bem diferente do que a gente tava fazendo”, refere-se ele à faixa lançada no ano passado, que conta com influências da música jamaicana. “Fora a transição do inglês para português - não tava ainda tão definido o que era o Dharma em si. Então a gente pensou nesse sentido, no que poderíamos fazer agora e chegou na conclusão de músicas mais rápidas. Foi algo natural.”

O material gravado no Estúdio Companhia das Cordas teve captação e mixagem realizadas por Thiago Babalú e masterização por Anderson Kabula. O EP ainda conta com participações mais do que especiais de Milton Aguiar, vocalista do Bayside Kings na faixa Sólido e Fernanda Broggi, cantora de samba e professora de canto, na faixa Tchau.

“Eu já tinha chamado o Milton há um bom tempo, antes mesmo de decidir qual seria a música, porque a gente queria que ele cantasse uma música com o Dharma”, conta o vocalista Victor Franciscon sobre o amigo caiçara de longa data. “No final a gente selecionou essas três duma lista que a gente tinha e achamos que a ‘Sólido’ seria a mais legal pra ele cantar porque ela tem uma vibe mais pra frente, mais hardcore. Acabou que foi o melhor som pra ele, ele somou muito bem.”

Sobre Tchau, faixa que fecha o EP, Victor completa: “A gente já tinha em mente de ter a participação da Fernanda como um vocalize num trecho dessa música e a gente curtiu bastante. Isso deu uma cara bem diferente do som, ter uma voz feminina, de um estilo que foge bastante do nosso nicho punk rock e hardcore, e é isso. As participações superaram as expectativas, estamos muito felizes com o resultado e agora esperamos que role o ao vivo sempre que der.”

Dharma Numb na estrada

Agora com uma trilogia de EP's lançada, o repertório do Dharma Numb se amplia e prepara a banda para cair na estrada pelo resto de 2025.

“Os nossos próximos passos pra esse EP é tocar em várias cidades que a gente ainda não teve a oportunidade de passar, apresentar os três primeiros trabalhos em muitos lugares novos e lugares que a gente também já tocou”, conta o guitarrista Danilo. “Queremos mostrar a energia desse terceiro EP, que estamos gostando demais de tocar ao vivo. Então vai ser legal demais mostrar para outras pessoas, e ver o que elas estão achando dessas próximas músicas.”

O show de lançamento de Trip já está marcado: o evento acontecerá na Casa Algohits no dia 9 de maio (sexta-feira), a partir das 19hs (horário de Brasília). A noite ainda contará com as bandas de abertura Crush us All e Heartlistener, essa última de Ponta Grossa (PR), que se apresentará pela primeira vez na capital paulistana.

Os ingressos estão disponíveis no site da Fastix.