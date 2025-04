PIC-NIC lança o single e clipe de 'Pobre de Mim'

De volta aos palcos e às gravações, a banda carioca PIC-NIC se prepara para lançar seu próximo álbum, Volta, em maio. E a última dica sobre o que virá neste lançamento é a faixa Pobre de mim, que também ganhou clipe, dirigido pelo veterano Rabu Gonzales.

Uma das faixas que mais representa as tendências indie e alternativas da banda, Pobre de mim traz uma letra abordando a admiração e a inveja e, obviamente, o conflito que pode vir com estes dois sentimentos, que tantas vezes andam juntos.

Mesmo trazendo uma leve referência ao trap, no beat com sintetizadores, as distorções deixam claro que esta é uma canção de uma guitar band que valoriza muito o diálogo entre estadupla de instrumentos.

O álbum Volta será lançado no final de maio, e foi gravado no estúdio Marini, com produção dos guitarristas Miguel e Paulo. Este é o primeiro CD estritamente de inéditas desde a volta do grupo à cena, no final de 2021.

PIC-NIC e o clipe de 'Pobre de Mim'

Para pilotar a banda nessa empreitada, o escolhido foi o amigo de longa data Rabu Gonzales, diretor versátil, versado em diferentes estéticas. Indicado ao Prêmio Multishow e ao MTV Video Music Brasil, Rabu já assinou clipes de artistas como Xamã, Ludmilla, Preta Gil e Black Pantera, entre muitos outros.

"Gostamos tanto dessa canção que ela foi a escolhida para ganhar um videoclipe desse nosso novo ciclo", diz Miguel, guitarrista da banda.

Segundo o diretor, a ideia foi mostrar a banda, essencialmente; para ele, o clipe deveria funcionar como a capa de um disco: "Fizemos tudo num estúdio, com luz controlada, cores fortes, focando neles. Como nos clipes de antigamente: direto, cru, mostrando a banda tocando. Era o que a MTV fazia, muito, e é algo que se perdeu", explica Gonzales.



A capa de um disco, inclusive, foi a referência estética para a capa do novo single, fazendo menção à década de 1980 - época que a maioria dos integrantes do PIC-NIC viveu intensamente, nesse sentido, ouvindo e comprando discos -, quando os vinis eram uma febre.

A vocalista Guidi Vieira entende ser esse videoclipe um grande cartão de visitas da nova fase da banda: "Acredito que mais e mais pessoas vão querer ouvir as nossas outras canções através do vídeo de 'Pobre de mim'. A ideia é que quando o disco chegar, em maio, existam novos ouvidos esperando por ele, e achamos que o vídeo vai ajudar muito nisso. Ele é um ótimocartão de visitas para quem quiser conhecer não só a nossa música, mas também um pouco do nosso jeito, quem nós somos".

Confira: