Maipê e Gabriel Elias emprestam suas vozes na inédita 'Me Ter'

A banda Maipê, formada por Fabinho K, Pedro Schin e Bruno Dias, convida o cantor Gabriel Elias — dono dos hits Fiz Esse Som Pra Você e Pequena Flor, com quase 200 milhões de streams no Spotify e mais de 900 mil ouvintes mensais — para o novo single Me Ter, que já está disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (17).

Além disso, o Maipê também disponibilizou o clipe oficial de Me Ter no YouTube, com um clima intimista e focado no making of da produção. O audiovisual conta ainda com uma participação especial de Vitor Kley e direção de Rodrigo Schaefer - responsável por todos os vídeos do canal Nossa Toca, incluindo clipes como Fica de Fabinho K e Cinderela de Lucas Mamede.

A música, composta pelos integrantes da banda em parceria com o cantor mineiro, é o primeiro lançamento da Maipê após o EP ROSA, divulgado em março. A produção leva a assinatura de Giba Moojen, idealizador do canal Nossa Toca, que já soma mais de 50 milhões visualizações e 400 mil inscritos no YouTube. Giba também é conhecido por trabalhos com nomes de peso como Ana Gabriela, Bidesão e Melim.

Com uma sonoridade leve e tropical, o single tem inspiração nas praias do sul do Brasil e no estilo descontraído de artistas como Armandinho, uma das principais influências da nova fase da Maipê.

“É a primeira balada da Maipê, bem a cara do Armando com um tempero de Gabriel Elias! Não tem como negar. A letra é muito boa e a gente sempre curtiu o trocadilho do refrão que dá aquela safadeza pro som! Haha a gente fez a música toda bonitinha mas no fundo todo mundo quer Me Ter", brinca a banda.

Maipê e o visual de 'Me Ter'

Gravado no estúdio da produtora em Balneário Camboriú (SC), o clipe segue a vibe leve e cheia de parceria entre a Maipê e os músicos convidados. Com a direção de Rodrigo Schaefer, o vídeo registra o processo criativo da faixa de forma espontânea.

“O vídeo é um clássico making off no estúdio, compondo e gravando a música em tempo real. Teve participação especial do próprio Gabriel Elias e uma visita especial do nosso amigo Vitor Kley. A técnica do Rodrigo em deixar todo mundo à vontade, como se ele nem estivesse gravando, e a sensibilidade na edição deixaram esse clipe com a nossa cara: amigos fazendo música e curtindo o tempo de estúdio juntos!”, conta a Maipê.

Confira:

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/kyvb1kHryl4" title="Maipê feat. Gabriel Elias - Me Ter" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>