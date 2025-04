A fusão musical entre Manu Bathidão e Bastian Baker em 'Dançar sem Você'

Diretamente da Suíça, Bastian Baker aterrissou com tudo no Brasil essa semana. É que o cantor, sucesso absoluto em seu país de origem, lançou Dançar sem você em todas as plataformas digitais na última sexta-feira (18), à 00h. O single é uma versão em português de Dancing with You - sucesso de Bastian na Suíça e na Bélgica - e tem como feat uma das maiores vozes da atualidade, Manu Bahtidão.

Destaque nas paradas do país europeu, Bastian é apaixonado pelo Brasil, daí seu desejo de flertar com sons e colaborações por aqui: “O Brasil é um lugar muito único, que sempre me acolheu muitíssimo bem. Desde que estive aqui pela primeira vez, penso em gravar algo que me conecte mais diretamente com o esse povo maravilhoso”, conta.

Para compor Dançar sem você, Bastian convidou Manu Bahtidão após ficar encantado com Daqui pra Frente - um dos maiores sucessos da artista alagoana e versão em português de Tattoo, da também cantora sueca Laureen. “Me sinto realizando um sonho cantando em português com a Manu! Fiquei muito feliz por ela ter aceitado o meu convite”, diz o astro.

Manu Bahtidão conta como se sentiu ao ver que Bastian fez questão de cantar os versos em português. "Eu estou muito feliz porque amei a música! Achei que ela tem uma pegada mais romântica, mas sem fugir do meu ritmo. E fiquei surpresa ao ver que o Bastian canta a minha versão em português, e não a original!".

Dançar sem você mergulha no ritmo do forró que fez Manu brilhar nas paradas brasileiras, mas também traz nuances do pop e do country que lançaram Baker ao estrelato. O resultado é uma melodia que começa mais lenta, mas cresce no refrão e ganha ares de balada romântica e chiclete.

Na primeira estrofe, cantada por Manu, a letra carrega o toque de sofrência que tem muita força no Brasil. “Sento sozinha na mesa do bar / Escuto nossa música tocar / E o nosso filme passa na minha mente”, diz a canção.

Os dois cantam juntos no refrão, que conta com recursos sonoros mais arrojados e instrumentais mais demarcados - refrão esse que antecede a entrada solo leve de Baker, já na segunda parte. “Você ainda pensa em mim, naquela nossa melodia”, dizem alguns dos versos cantados por ele.

Quem é Bastian Baker?

Bastian Baker, de 33 anos, possui uma carreira com shows por 50 países ao longo de 10 anos. Além de cantor, ele é também produtor musical e compositor. Amigo de Anitta, Bastian participou do Dancing With the Stars, o Dança dos Famosos, da França, e perdeu ao dançar justamente o ritmo brasileiro, samba. Fluente em sete idiomas, ele também foi jurado do The Voice na Bélgica. Seu primeiro álbum, Tomorrow May Not Be Better, alcançou a terceira colocação na tabela suíça Swiss Albums Chart.

A ligação de Bastian com o Brasil só vem crescendo nos últimos anos. Sua primeira visita ao país foi durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Já em 2023, participou da apresentação de Shania Twain em Barretos (SP) e fez shows ao lado da cantora francesa Zaz em Curitiba e São Paulo.

Confira: