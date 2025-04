Ela está de volta: Japinha mergulha na carreira solo com EP inédito

A cantora Japinha lançou nesta quinta-feira (17) o seu inédito EP solo, intitulado A Braba Atualizou, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

Com uma sonoridade que deve surpreender os fãs e letras que refletem o momento mais maduro e confiante de Japinha, o projeto chega para consolidar ainda mais o nome da artista na cena musical brasileira.

“Foi um desafio enorme pra mim, especialmente agora, seguindo em carreira solo. Pensamos muito em cada música que entraria no EP, queríamos que tudo fizesse sentido — e, no fim, deu tudo certo”, divide Japinha. “Estou amando esse projeto, ele representa um momento muito especial da minha vida. Quero transmitir liberdade com esse trabalho. Tudo foi feito com muito carinho, e agora estou de frente com esse projeto, vivendo isso intensamente. É gratificante demais”.

Com cinco faixas inéditas, A Braba Atualizou mergulha em temas como amor, dor, superação e empoderamento, refletindo as camadas emocionais vividas por quem já se entregou de verdade — e também aprendeu a se colocar em primeiro lugar.

Confira a tracklist do novo EP de Japinha e ouça o álbum abaixo:

1. Só Dá Você Na Minha Vida

2. Bem Mais Além

3. Roubei Ninguém

4. Amor Não Me Escolheu

5. Os Corações Não São Iguais