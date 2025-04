Dois ícones, um beat: Alok resgata 'Esperar Pra Ver' de Evinha

O DJ e produtor Alok lança nesta sexta-feira (18) uma nova versão para o clássico Esperar Pra Ver, lançado nos anos 1970 pela cantora Evinha. A faixa, que tem produção conjunta ao Watzgood, de Gabriel Ribeiro, considerado um dos 100 produtores de música eletrônica mais ouvidos no Brasil, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Esperar Pra Ver, sucesso na voz de Evinha, que hoje vive na França e recentemente foi confirmada no festival Rock The Mountain, que acontece em novembro deste ano, em Petrópolis (RJ), ganhou roupagem com elementos da house music, swingado numa atmosfera dançante ao mesmo passo que reflete a letra introspectiva sobre a incerteza, mas também a mensagem de esperança no futuro, acreditando que um novo dia virá e trará as mudanças.

“Fiquei hipnotizado pela voz aguda de Evinha e pela letra forte e resiliente. Convidei o Watzgood para fazer uma releitura de ‘Esperar Pra Ver’ e atualizarmos essas nossas memórias musicais, reafirmando a identidade cultural brasileira e possibilitando que um público mais jovem entre em contato com artistas de outras gerações", explica Alok.

"A música eletrônica tem essa ferramenta de resgatar obras do passado e fazê-las perdurar no tempo. Eu, como artista, tenho interesse em misturar e trabalhar em cima dos mais diversos estilos musicais; isso faz a cultura mover e enriquecer o nosso repertório”, complementa o DJ brasileiro, que está em Los Angeles (EUA) para se apresentar no segundo final de semana do Coachella, diretamente do palco Sahara Tent, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do festival no YouTube, a partir das 20h10 (horário de Brasília).

“Essa collab com o Alok representa um passo muito importante pra mim. É o resultado de muitos anos dentro do estúdio, acreditando e trabalhando todos os dias. Tenho certeza de que essa música vai marcar um dos momentos mais importantes da minha carreira. Lançar uma música com o Alok é a consolidação do sentimento que estou no caminho certo”, fala Gabriel Ribeiro, do Watzgood.

Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil, também comentou sobre o lançamento: "É incrível ver como canções atemporais como ‘Esperar Pra Ver’ continuam encontrando novos públicos. Trazer de volta esse clássico, que foi sucesso na inconfundível e marcante voz de Evinha, agora com uma nova, pulsante e moderna roupagem, pelas mãos do DJ Alok em colaboração com Gabriel Ribeiro, é a celebração da nossa memória musical e da capacidade que a arte tem de se reinventar. Essa fusão entre passado e presente mostra como a boa música atravessa o tempo e se reinventa de forma poderosa”.

Confira: