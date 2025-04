Para colecionadores: Paul McCartney relança discos com tecnologia japonesa

Cinco álbuns solo de Paul McCartney ganharão em breve uma edição limitada especial em CD no formato japonês SHM (Super High Material CD) que chegará ao mercado internacional em maio deste ano. Todas as capas terão as réplicas da arte original dos LP's, além de faixas OBI japonesas e traduções das letras.

Todos os álbuns de Paul McCartney que receberão o tratamento SHM-CD incluem McCartney II (1980), Tug Of War (1982), Pipes Of Peace (1983), CHOBA C CCCP (1988) e Flowers In The Dirt (1989). Os lançamentos serão distribuídos pela Universal Music, via Capitol Records.

Esses títulos representam um panorama fascinante da produção de Paul McCartney na década de 1980, anos após sua bem sucedida trajetória como músico, compositor e cantor dos Beatles e frontman dos Wings nos anos 1970.

Durante sua carreira, Paul McCartney co-escreveu 32 músicas que chegaram ao topo da Billboard Hot 100 nos EUA e até 2009 ele chegou a emplacar 25,5 milhões de unidades certificadas pela RIAA. Como membro dos Beatles, McCartney foi imortalizado pelo Hall da Fama do Rock em 1988 e como artista solo em 1999.

Em sua trajetória solo, McCartney emplacou clássicos como My Love, Band On The Run, Ebony and Ivory (com Stevie Wonder), Say Say Say (com Michael Jackson), No More Lonely Nights (com David Gilmour), Once Upon a Long Ago, My Brave Face, entre outros.