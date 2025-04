Primeiro sambista urbano dos 4M, Zuza anuncia single 'Quem Tá É Noix'

Zuza chega com tudo nesta sexta-feira (25) com o single que dá nome ao seu álbum Quem Tá É Noix, em colaboração com DJ Hyago, MC Leh e Pedro Trick. A faixa é um verdadeiro grito de vitória que mistura superação, confiança e celebração da caminhada — com batida envolvente e letra afiada, direto das ruas para o topo.

O músico da 4M Records, uma das produtoras mais influentes do funk, escolheu a faixa- que mescla ritmos como pagode, trap e funk - para refletir sua ascensão ao topo. A faixa também ganha um videoclipe com cenas dos seus shows e de parceria com os artistas do single. A produção é assinado por DJ Hyago, que carrega no currículo sucessos como Jovem Ricoso (com TrapLaudo, Ig, Ryan SP e mais) e Quem Contou, Contou.

“‘Ela reflete o atual momento da minha vida, esse som é um desabafo sincero, uma dose grande de autoestima, é grito alto para avisar quem desacreditou, que a nossa hora chegou”, conta Zuza.

Zuza: som pesado, história real

Com batida marcante, Quem Tá É Noix não se encaixa em rótulo: é som de vivência. O single entrega mensagem forte de valorização das conexões verdadeiras e recado para quem duvidou que ele chegaria ao sucesso. E mais: mostra como o corre é real e coletivo — a vitória vem pra quem soma.

A faixa chega com clipe dirigido por Victor Adelino (conhecido pelo sucesso Boqueta, do MC Luki, e pela cobertura da última turnê de Ja Rule no Brasil), o vídeo foi gravado em formato quase documental. A ideia? Mostrar um dia comum de Zuza — e como esse dia, na real, é tudo menos comum.

Das reuniões na gravadora aos bastidores do show, passando por estúdio, ensaios e resenha com seus “parças”, tudo foi captado com olhar cru e direto. Um dos momentos mais simbólicos acontece no Posto da GR6, point histórico do funk paulistano, onde a conexão entre samba e funk toma forma.

Parcerias de respeito, nascidas da vivência

Zuza não força feat: ele constrói com quem vive o som com ele: “Todas participações desse álbum, eu conheci fazendo música, em shows ou dentro do estúdio. Fiz cada faixa pensando em cada um. Quando ouviram o som, todos perceberam que já faziam parte do projeto. Não seria diferente em “Quem Tá É Noix”., contou.

O plano é claro: mostrar o som pro Brasil inteiro. Zuza já mira os grandes festivais e segue com a missão de tocar o coração do povo com sua música. E com Quem Tá É Noix dando esse start, dá pra ver que a caminhada tá só começando — mas já é grande.

Sobre Zuza

Rodrigo Zuza, conhecido artisticamente como Zuza, é um cantor e compositor paulistano que vem se destacando na cena do samba e pagode contemporâneo. Iniciou sua carreira em 2004, passou por grupos como Pura Verdade e Papo Cabeça, e lançou-se em carreira solo em 2013. Seu som mistura samba com influências de rock, funk, rap e trap, criando um estilo moderno e autêntico.