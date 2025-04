Sensação do pop atual, Benson Boone lança a inédita 'Mystical Magical'

Benson Boone, fenômeno pop global indicado ao Grammy, disponibilizou na última quinta-feira (24) a sua aguardada faixa Mystical Magical. Esse é o segundo single do próximo álbum do artista, American Heart, que chega no dia 20 de junho pela Warner Records, via Night Street Records.



Mystical Magical foi apresentada pela primeira vez por Benson Benson durante sua apresentação no palco o Coachella Festival, nos Estados Unidos, no início deste mês. No final do seu show eletrizante no palco principal, ele surpreendeu o público ao chamar ninguém menos que Brian May, do Queen, para uma performance inesquecível do clássico Bohemian Rhapsody. A apresentação foi aclamada pela crítica e viralizou rapidamente nas redes sociais, acumulando dezenas de milhões de visualizações da noite para o dia.



American Heart foi apresentado pela primeira vez com a faixa Sorry I’m Here For Someone Else, seu primeiro lançamento de 2025. Desde o lançamento, a música está subindo nas paradas de rádio, ocupando atualmente o TOP 20 nas rádios Top 40 e Adult Contemporary (AC), e o TOP 10 nas rádios Hot AC. O lançamento veio logo após a performance de tirar o fôlego de Beautiful Things na cerimônia do Grammy deste ano, onde Benson foi indicado como Artista Revelação. Na semana que vem, dia 3 de maio, ele estreia como atração musical no programa Saturday Night Live, com mais uma apresentação especial.



Beautiful Things foi a música mais ouvida no mundo em 2024, garantindo a Boone o prêmio IFPI Global Single Award. Com certificado de Platina (cinco vezes), o hit já ultrapassou a marca de 2 bilhões de streams no Spotify e quase quatro bilhões no total desde o seu lançamento. Presente no aclamado álbum de estreia Fireworks & Rollerblades, que também recebeu certificação de Platina, a faixa ficou sete semanas no topo do Billboard Global 200, além de alcançar o 1º lugar nas rádios TOP 40, Hot AC e AC, e o 2º lugar na Billboard Hot 100.

Além disso, Benson também levou para casa dois prêmios Billboard Music Awards, um MTV Video Music Award, um iHeartRadio Music Award, entre outros reconhecimentos internacionais.



Fireworks & Rollerblades também inclui o sucesso Slow It Down, certificado com Platina, além de faixas queridinhas dos fãs como Cry, What Do You Want e Pretty Slowly.



Em junho, Benson Boone abriu os shows da Taylor Swift na turnê The Eras em Londres, no Wembley Stadium, logo após uma performance ao lado de Lana Del Rey no Hangout Festival, em maio. Ele também realizou sua própria turnê mundial, Fireworks & Rollerblades Tour com ingressos esgotados em todas as datas. Em março deste ano, o artista esteve no Brasil pela primeira vez, onde entregou uma performance aclamada no festival Lollapalooza.

Confira: