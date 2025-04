Paula Fernandes celebra novo acordo com plataforma de entretenimento

A cantora Paula Fernandes, um dos maiores nomes da música brasileira, anuncia uma nova etapa em sua trajetória. A artista agora integra o casting da Opus Entretenimento, uma das maiores plataformas de entretenimento da América Latina. A parceria, que une forças com os atuais empresários da cantora, Marco Serralheiro e Marcelo Maia, e a Opus, já promete grandes projetos para os próximos anos.

Paula Fernandes é referência no segmento sertanejo e uma das artistas mais influentes do país. Com mais de 6 milhões de cópias de CDs e DVDs vendidos, mais de 4,2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e 2,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ela coleciona feats com estrelas da música internacional, como Taylor Swift, Shania Twain, Alejandro Sanz, Juanes, Plácido Domingo e Michael Bolton.

Além disso, suas músicas já embalaram mais de 20 trilhas sonoras de novelas e filmes, e a artista soma importantes prêmios e indicações, como dois Grammy Latinos (2016 e 2020) de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Nesta nova fase, a Opus Entretenimento passa a responder pela agenda de shows da cantora, além de assumir a gestão de projetos de carreira ao lado de seus empresários, incluindo gravações de projetos audiovisuais, lançamentos, shows, turnês e projetos especiais. A parceria reflete a convergência de talentos e expertise, combinando a experiência de 49 anos de mercado da Opus Entretenimento com o trabalho de Maia e Serralheiro, responsáveis por elevar nos últimos anos a carreira de Paula Fernandes, que com sua voz marcante, é hoje uma das artistas mais influentes da música brasileira, com uma trajetória de grandes sucessos.

"Essa parceria com a Opus abre novas portas e amplia ainda mais as possibilidades para que a carreira da Paula alcance novos patamares, com grandes investimentos que darão ainda mais visibilidade aos projetos que temos pela frente", destacam os empresários Marco Serralheiro e Marcelo Maia, que estão à frente da gestão de carreira da cantora desde 2019.

Lucas Zaffari, CEO da Opus Entretenimento, celebra a chegada da artista ao casting da produtora e destaca o momento de expansão das operações da empresa. "É uma honra ter Paula Fernandes no nosso time. Sua trajetória de sucesso é um reflexo de talento, superação e comprometimento. Recentemente, anunciamos a expansão da empresa e mudanças na diretoria, com a chegada do Sérgio Peixoto para comandar o segmento Opus Live, que engloba os pilares Tours, Talents & Festivals, e que agora a Paula passa a integrar. É o momento perfeito para criarmos juntos projetos de grande sucesso”, afirma.

Para os próximos passos da carreira da cantora, a Opus Entretenimento e os empresários de Paula Fernandes já iniciaram negociações para novos projetos, que incluem resgates de trabalhos nunca lançados no âmbito digital e um novo álbum de inéditas, ainda neste ano. “Ainda não podemos revelar detalhes, o que podemos adiantar é que entregaremos para o público uma celebração à altura da grandeza da Paula e de sua trajetória, onde a voz e o estilo Paula Fernandes estejam em grande destaque", promete Sérgio Peixoto.