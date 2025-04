Doechii lança o hit 'Anxiety' em edição especial em vinil

Anxiety é um single da rapper Doechii que ganhou destaque recentemente, especialmente após o lançamento do videoclipe oficial em 18 de abril de 2025. A música explora temas de paranoia e inquietação emocional, com um refrão marcante: "Anxiety, keep on trying me / Feel it quietly, tryna silence me, yeah".

Agora, Anxiety é relançado no Brasil em uma edição especial em pré-venda pela Universal Music, via Polydor Records, através da Umusic Store, pelo valor

de R$ 169,90 (+ taxa de entrega). As informações são do Vinews.



O videoclipe de Anxiety, dirigido por James Mackel, traz elementos de terror psicológico e homenagens visuais ao icônico clipe de Somebody That I Used to Know, de Gotye. Além disso, a batida da música é baseada no instrumental Debeville, do violonista brasileiro Luiz Bonfá, originalmente composta para o filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1967).

Diferente do caso de Gotye, que enfrentou um processo por uso indevido do trecho, Doechii creditou Bonfá desde o início.

A faixa viralizou no TikTok e marcou a estreia da rapper no TOP 10 da Billboard Hot 100. Além disso Doechii também foi premiada como Mulher do Ano no Billboard Women in Music Awards e venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap com Alligator Bites Never Heal.

Esta é a primeira edição limitada de Anxiety de Doechii em vinil prateado de 7 polegadas.