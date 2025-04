Casio lança collab entre G-Shock e J Balvin em edição limitada

A lendária marca de relógios Casio acaba de lançar uma collab inédita entre a sua linha G-Shock e astro latino J Balvin, unindo autenticidade e ousadia como características valorizadas tanto na moda quanto na música.

Este é o conceito do novo lançamento da G-Shock, marca de relógios de resistência absoluta da Casio. Junto de um dos maiores ícones da música latina e da moda contemporânea, J Balvin, a marca traz uma colaboração exclusiva, que mistura Japão e Colômbia em um modelo irreverente e versátil. O relógio chega ao Brasil ainda este mês.

A parceria com J Balvin surgiu de forma orgânica: fã de longa data da G-Shock, Balvin, desde muito novo, sempre incorporou os relógios da marca em seu visual. Seja nos palcos ou no dia a dia, os relógios de resistência absoluta são parte do estilo urbano do artista, conhecido por seu estilo irreverente e por quebrar padrões na música e na moda.

Segundo a Casio, "a collab G-SHOCK x J Balvin agora imprime a identidade única do colombiano no modelo DWE-5600JB-1A9 que traduz sua essência e personalidade".

J Balvin: música e estilo

Com uma carreira que redefiniu o reggaeton e o colocou no centro do cenário global da música, J Balvin se tornou uma verdadeira força cultural. Nascido em Medellín, na Colômbia, o cantor alcançou notoriedade internacional ao misturar sons tradicionais com novas influências, criando uma sonoridade única que ressoou com fãs de todas as partes do mundo.

Seus álbuns, como Vibras e Colores, não só dominaram as paradas musicais, mas também romperam padrões e se tornaram marcos culturais, como os sucessos globais Mi Gente, Ginza e Ay Vamos e de colaborações com grandes nomes da música, incluindo Beyoncé, Cardi B, Bad Bunny, Luis Fonsi, DJ Khaled, J Lo, entre outros.

Além de sua contribuição para a música, J Balvin é conhecido por sua habilidade de se reinventar constantemente, tanto artisticamente quanto no mundo da moda. Ele transcendeu as fronteiras do estúdio e se tornou um ícone de estilo, aparecendo em campanhas de marcas renomadas e assumindo um papel de liderança no movimento de expressões autênticas de moda urbana.

A parceria com a G-Shock é mais uma demonstração de sua influência nas tendências globais e seu impacto além da música, refletindo-se na forma como ele se conecta com os fãs ao redor do mundo.

Design e funcionalidade

O design do relógio reflete a personalidade autêntica de J Balvin. A edição especial traz como destaque a assinatura do cantor gravada no fundo da caixa e a frase “MA’G” – uma homenagem à expressão usada pelo artista para transmitir boas vibrações e também título de canção do artista. O modelo ainda conta com pulseiras intercambiáveis, permitindo ao usuário alternar entre a versão amarela vibrante ou a clássica preta, garantindo versatilidade e estilo em qualquer ocasião.

Mais do que um acessório de estilo, o relógio mantém o padrão de excelência da G-Shock em resistência e funcionalidade. O modelo possui estrutura resistente a choques, ideal para encarar qualquer desafio do dia a dia, resistência à água até 200 metros, perfeita para atividades aquáticas e aventuras urbanas, cronômetro de 1/100 de segundo, temporizador, alarme multifunções, que acompanha o ritmo acelerado de quem vive intensamente e retroiluminação em LED.

A collab G-Shock x J Balvin já está disponível em edição limitada, e promete conquistar tanto os fãs da marca quanto admiradores do artista, reforçando o compromisso da G-Shock com a inovação, a individualidade e a cultura urbana global.