Britney Spears relança 'Oops! I Did It Again' em vinil duplo

O álbum Oops!...I Did It Again, da popstar Britney Spears, celebra seu 25º aniversário com um lançamento em vinil deluxe de 2 LP's, que chegará ao mercado internacional pela Sony Music, via Legacy Recordings. De acordo com informações do Vinews, o produto vem embalado em capa dura e conta uma capa alternativa, um livreto de 20 páginas com fotos inéditas e raramente vistas da época, além de dois novos remixes: Stronger (Adamusic Remix) e Oops!...I Did It Again (Pessto Remix), gravados em vinil preto.

Oops! I Did It Again Deluxe Edition já está disponível para pré-venda no site da Sony Music pelo valor de US$ 99,98 (cerca de R$ 585 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).

Oops!... I Did It Again é o segundo álbum de estúdio de Britney Spears, lançado originalmente em 3 de maio de 2000 pela Sony Music, via Jive Records. Após o sucesso estrondoso de seu álbum de estreia, ...Baby One More Time, a popstar trabalhou com produtores renomados como Max Martin, Rami Yacoub e Darkchild para criar um som que misturasse pop, dance-pop e teen pop, com influências de funk e R&B.

O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 1,3 milhão de cópias na primeira semana, um recorde que durou 15 anos até ser superado por 25, de Adele. Com mais de 20 milhões de cópias vendidas mundialmente, tornou-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos.

Entre seus destaques, estão os megahits Oops!...I Did It Again, Lucky, Stronger e Don't Let Me Be the Last to Know.

Confira o conteúdo completo do álbum Oops!...I Did It Again de Britney Spears em vinil duplo:

Disco 1

Lado A

1. Oops!...I Did It Again

2. Stronger

3. Don't Go Knockin' On My Door

4. (I Can't Get No) Satisfaction

5. Don't Let Me Be the Last to Know



Lado B

1. What U See (Is What U Get)

2. Lucky

3. One Kiss from You

4. Where Are You Now

5. Can't Make You Love Me

Disco 2

Lado C

1. When Your Eyes See It

2. Dear Diary

3. Girl In The Mirror - Originally released on Jive/RCA UK CD, Oops!... I Did It Again (Special UK Edition), in 2000

4. You Got It All - Originally released on Jive/RCA UK CD, Oops!... I Did It Again (Special UK Edition), in 2000

5. Heart (B-Side to "Lucky") - Originally released on Jive/RCA UK CD, Oops!... I Did It Again (Special UK Edition), in 2000

6. Walk On By - Originally released on Jive/RCA UK CD-Single, Stronger, in 2000



Lado D

1. Oops!...I Did It Again (Riprock 'n' Alex G. Ooops! We Remixed Again! (Radio Edit)) - Originally released on Jive/RCA UK CD-Single, Don't Let Me Be The Last To Know, in 2000

2. Lucky (Jack D. Elliot Radio Mix) - Originally released on Jive/RCA 12" Single, Lucky, in 2000

3. Stronger (Miguel Migs Vocal Edit) - Originally released on Jive/RCA UK CD-Single, Stronger, in 2000

4. Don't Let Me Be The Last To Know (Thunderpuss Radio Mix) - Originally released on Jive/RCA UK 12" Single, Lucky, in 2000

5. Stronger (Adamusic Remix)

6. Oops!...I Did It Again (Pessto Remix)