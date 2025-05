Nirvana: coletânea lançada em 2002 ganha edição em vinil duplo

A coleção póstuma e autointitulada do Nirvana, com grande sucesso comercial nos EUA e Europa, ganha sua estreia em vinil duplo de 45 RPM, prensados com alta gramatura de 180 gramas e embalado em uma capa dupla preta com encarte e um cartão de download digital para áudio HD de 24 bits e 96 kHz. Este produto, lançado pela Universal Music, via Polydor Records, está disponível em seu site oficial pelo valor de US$ 51,99 (cerca de R$ 304 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



De acordo com o site Vinews, enste disco, originalmente lançado em 2002, o Nirvana apresentou a rara e inédita versão de estúdio de You Know You're Right, a última música gravada pela banda, disponível exclusivamente nesta coletânea. Também entre os 14 clássicos do Nirvana está Smells Like Teen Spirit, o grande clássico da banda lançado no icônico álbum Nevermind, juntamente com os seus singles Come As You Are e In Bloom.

Além disso, a coletânea Nirvana apresenta os singles do álbum In Utero, como Heart-Shaped Box e Pennyroyal Tea, juntamente com as faixas profundas como About A Girl, do primeiro álbum Bleach, Been A Son, do EP Blew, o single não lançado em LP Sliver, e versões acústicas ao vivo de All Apologies e The Man Who Sold The World, de David Bowie, do premiado especial MTV Unplugged In New York.

Confira o conteúdo completo da coletânea de grandes sucessos do Nirvana em vinil duplo:

1. You Know You’re Right

2. About A Girl

3. Been A Son

4. Sliver

5. Smells Like Teen Spirit

6. Come As You Are

7. Lithium

8. In Bloom

9. Heart-Shaped Box

10. Pennyroyal Tea

11. Rape Me

12. Dumb

13. All Apologies

14. The Man Who Sold The World