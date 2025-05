Apple lança o trailer de 'Bono: Histórias de 'Surrender''

A Apple Original Films revelou o trailer e fotos do aguardado e surpreendente filme Bono: Histórias de ‘Surrender', uma ousada e lírica reflexão sobre o show homônimo de Bono, com estreia mundial no dia 30 de maio, no Apple TV+.

O longa-metragem é baseado na celebrada autobiografia Surrender 40 Músicas, uma história e na turnê de shows de promoção do livro. O filme é produzido pela RadicalMedia e Plan B Entertainment.



Bono: Histórias de ‘Surrender' é uma releitura vibrante do show de Bono consagrado pela crítica, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief..., na qual ele revela um pouco mais sobre sua admirável carreira, os desafios e o apoio da família, dos amigos e de sua fé, além de narrar histórias sobre sua jornada como filho, pai, marido, ativista e rockstar.

Com imagens exclusivas e inéditas dos shows no Beacon Theatre, em Nova York (EUA), o novo filme traz Bono interpretando algumas das canções mais icônicas do U2 que marcaram sua vida e seu legado.



Também com estreia em 30 de maio, no Apple Vision Pro, Bono: Histórias de ‘Surrender’ (Imersivo) será o primeiro longa-metragem disponível no Apple Immersive Video, um formato de mídia incrível gravado em 8K com Spatial Audio para produzir um vídeo em 180 graus, colocando os espectadores no palco ao lado de Bono e no centro de sua história.



Os vencedores do Oscar e do Emmy Jon Kamen e David Sirulnick (Summer of Soul, Hamilton, David Byrne’s American Utopia) da RadicalMedia produzem junto dos vencedores do Oscar Brad Pitt, Dede Gardner e Heremy Kleiner (do ainda inédito F1, Moonlight, 2 Anos de Escravidão).

Bono assina como produtor executivo ao lado de Jennifer Pitcher (Kiss The Future) e Kelly McNamara (V-U2 an Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas).

Confira o trailer: