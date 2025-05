Luan Pereira se une a Brenno e Matheus na inédita 'Em Cima do Peão'

O cantor Luan Prereira é o convidado especial da dupla Brenno e Matheus na inédita faixa Em Cima do Peão, que já está disponível em todas as plataformas digitais.

Eles fazem parte do movimento grave e pontuam entre os artistas mais ouvidos do país. Moram no Paraná e ocupam lugar de destaque no segmento agronejo. Interpretam faixas que exaltam o amor pelo campo e reiteram que a grandeza nasce da simplicidade daqueles que transformaram suas raízes em símbolos de sucesso.

Aliás, a palavra sucesso é a que melhor traduz as carreiras de Brenno e Matheus e Luan Pereira. A junção das vozes potentes resultou na faixa Em Cima do Peão, em um encontro que deu origem ao filme dirigido por Jacques Jr.

Gravado em um haras, em Maringá (PR), Brenno e Matheus e Luan Pereira ostentaram em meio a cavalos e caminhonetes fazendo alusão a letra de Giovani Avelar, Dominico e Pedro Crispim, com produção musical e arranjos de Eduardo Godoy e Dominico.

O primeiro encontro entre os artistas aconteceu em meados de 2016, na cidade de Rosana, extremo oeste do estado de São Paulo. Na ocasião, Brenno e Matheus estavam em uma barbearia se preparando para uma apresentação à noite, na festa Primarosa. O barbeiro então disse que gostaria de chamar um amigo, que também estava tentando a carreira de cantor, para que ele mostrasse algumas modas e pudesse conhecê-los.

Em meio a um bate-papo rápido, divertido, com música e risadas, o cantor agradeceu o convite para ir até o show, pois tinha um compromisso na igreja. O amigo do barbeiro era Luan Pereira e a dupla, Brenno e Matheus. A amizade que nasceu mesmo antes da fama, resultou em Em Cima do Peão, com as carreiras já consolidadas e em ascensão, com quase 17 milhões de ouvintes apenas no Spotify.

Brenno e Matheus têm 10 anos de carreira. Nasceram em Astorga, interior do Paraná, e são donos do hit Descer Pra BC. A música viralizou de forma orgânica, ocupando o posto de a “mais tocada” durante semanas no Brasil e a 17ª no TOP Global. Depois dela, Falou Rodeio também teve o seu lugar de destaque, oferecendo aos artistas o lugar que tanto sonharam na música sertaneja.

