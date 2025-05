NUNA e a atitude punk que levou à cena pop rock: ‘Intuito de reverência’

Com a união do pop punk e do emo “na veia”, a banda NUNA vem se consolidando como uma das apostas mais sinceras e autênticas da nova cena dos gêneros.

Após mudar de nome e passar por uma transformação criativa que vai do som ao visual, a banda — formada por Manu Fair, Sullivan, Nicko Farolli e Marcelo Ferrara — mergulhou em uma fase de renascimento artístico.

E não por acaso: as faixas lançadas recentemente carregam força emocional, melodias viciantes e uma estética que bebe da fonte emo, mas com um toque contemporâneo.

Em entrevista à esta coluna, o grupo falou sobre a construção dessa nova identidade e como chegaram a esse som direto e com alma. A banda reconhece que sua vibe vem de suas inspirações, mas é também um ato de reverência.

“A nossa nostalgia passa por nossas influências musicais, mas com intuito de reverência e agradecimento por grandes obras feitas. Vivemos nesse tempo com muitos estilos na música já concretizados, desde blues e jazz até o rock e o sertanejo. Estamos abertos a qualquer boa e nova sonoridade que possa acrescentar em nossa ideia musical, mantendo a espinha dorsal de músicas que gostamos de fazer”, disse a banda.

A mudança de nome, de Sem Meia para NUNA, marcou o início de uma nova era. Segundo os integrantes, foi uma forma simbólica de representar a abertura para novas possibilidades sonoras, sem deixar de lado o que os define: “Queremos sempre manter nosso DNA musical, mas estamos sempre abertos a novas sonoridades e estilos que possam ir além de um determinado gênero e gosto musical. Estamos em evolução.”

NUNA e a renovação

Um dos momentos mais marcantes dessa nova fase é a música Faz um Favor, com produção de Tadeu Patolla. A inspiração da faixa vem de um tema atual e necessário: “Ela nasceu da ideia da libertação de uma relação tóxica, que sempre existem novos e melhores caminhos a seguir.”

A colaboração com o produtor e a presença do baterista Bruno Graveto foi outro divisor de águas no processo criativo do grupo. Segundo ele, tudo fluiu de forma orgânica. “Para uma banda nova como a nossa, ainda com muito a criar e se desenvolver, foi a melhor coisa que podia acontecer nesse momento. Tadeu na produção e Bruno Graveto na bateria nos mostraram muito além da criatividade artística e musical — muito profissionalismo e processos que nos ajudaram a entender e absorver de forma mais rápida o que uma banda precisa ter e ser para encarar uma carreira musical com longevidade.”

Influência nas mídias sociais e futuro

Sobre o momento atual do gênero, a banda se mostra animada com o retorno da cena e segura do seu lugar dentro dela: “Estamos cada vez mais prontos para mostrar novidades, novo repertório e um show que traga tudo que os fãs do estilo e novos públicos possam gostar. Será um momento bacana para novidades do gênero.”

As redes sociais também têm sido uma vitrine estratégica para a banda divulgar essa fase: “Postamos todas as novidades no Instagram da NUNA e no nosso canal do YouTube. Em breve teremos o lançamento da loja online oficial com muitas novidades.” E essa presença digital reflete diretamente na identidade visual do grupo: “Isso tem ligação forte com o nosso som e o que queremos passar, seja com looks e músicas, ou conteúdo em redes.”

A comunicação com os fãs, especialmente os que estão conhecendo a banda agora, é algo que eles valorizam bastante. “Procuramos sempre se comunicar de forma aberta e receptiva com as pessoas, mas gostamos bastante de audiovisual para nos expressar.”

E o futuro? A banda já está de olho no que vem por aí, incluindo novos trabalhos com o produtor Vini Nallon e possíveis parcerias que cruzam os limites de gênero. “Já iniciamos pré-produções com ele e temos muitas novidades por vir e esperamos, claro, fazer feats com outros artistas nessa nova fase.”