Lorde: confira os detalhes do novo álbum 'Virgin'

A cantora neozelandesa Lorde anunciou oficialmente a data de lançamento de seu aguardadíssimo novo álbum, Virgin: dia 27 de junho. As informações são da Universal Music. O primeiro projeto completo da artista neozelandesa em quatro anos promete uma evolução ousada no som de Lorde e na forma como ela conta suas histórias. A pré-venda do álbum já está disponível no Brasil através da Umusic Store.



A novidade chega logo após o lançamento do single What Was That, coproduzido por Lorde, Jim-E Stack e Dan Nigro. Elogiada por sua energia crua e seu impacto instantâneo, faixa oferece uma prévia poderosa do universo sonoro que será explorado em Virgin.



What Was That já causou um grande impacto, atingindo o primeiro lugar no Spotify nos EUA — o primeiro single nº 1 de Lorde na plataforma desde Royals. Também alcançou o terceiro lugar no Reino Unido e o quinto lugar globalmente, solidificando o retorno triunfante da cantora ao topo das paradas.



O vídeo de What Was That, filmado em Nova York (EUA) — incluindo uma apresentação surpresa no Washington Square Park — capta o espírito intimista e espontâneo deste novo capítulo.