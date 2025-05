Travis Scott: as 10 músicas mais ouvidas do rapper no streaming - (crédito: Divulgação)

Travis Scott nasceu em 30 de abril de 1992, em Houston, Texas (EUA). Ainda criança, começou a desenvolver seu interesse pela música tocando bateria em uma igreja local. Em 2008, mudou-se para San Antonio, onde iniciou sua graduação na universidade da cidade.

No entanto, em 2012, decidiu abandonar os estudos para se dedicar exclusivamente à carreira musical. Nessa fase, passou a lançar mixtapes independentes e a realizar apresentações em eventos menores, especialmente na região de Houston.

O reconhecimento começou a ganhar força em 2013, quando chamou a atenção do rapper T.I., que o contratou para o selo Grand Hustle Records. No ano seguinte, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Owl Pharaoh. A partir daí, construiu uma trajetória marcada por colaborações, turnês e indicações a diversas premiações como Grammy Awards, Billboard Music Awards, BET Awards e MTV Video Music Awards.

Entre os prêmios conquistados estão o BET Hip-Hop Awards de Melhor Performance ao Vivo (2017) e o Billboard Music Awards nas categorias Música Mais Ouvida em Streaming (Áudio) e Melhor Álbum de Rap (2019).

Na plataforma de streaming Deezer, o artista mantém uma base sólida de ouvintes no Brasil. Entre as músicas mais escutadas pelos fãs brasileiros, estão FE!N (feat. Playboi Carti), goosebumps, SICKO MODE e HIGHEST IN THE ROOM.

As cidades com maior número de plays são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília.

O público é predominantemente masculino (82,26%), com maior concentração entre os usuários de 18 a 35 anos, que representam mais de 78% dos ouvintes na plataforma.

Veja abaixo as 10 faixas mais ouvidas do artista na plataforma:

1.FE!N (feat. Playboi Carti)

2.goosebumps

3.SICKO MODE

4.HIGHEST IN THE ROOM

5.Goosebumps (Remix)

6.I KNOW ?

7.BUTTERFLY EFFECT

8.MY EYES

9.Open Arms (feat. Travis Scott)

10.Trance