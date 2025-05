Now United: nova turnê mundial incluirá shows no Brasil

No último domingo (27), o grupo Now United lançou um vídeo especial anunciando uma nova era de atividades, projetos e muita interação com os fãs ao redor do mundo. Rapidamente o nome do grupo foi parar nos trending topics em Brasil e Portugal.



A novidade foi revelada nas redes sociais do Now United e no YouTube, onde os integrantes compartilharam a empolgação para essa nova fase que promete muitas surpresas.



No vídeo, os integrantes reforçam o espírito multicultural que sempre foi marca registrada do Now United e prometem uma experiência única para os fãs ao redor do mundo. Ainda sem datas exatas divulgadas, a confirmação da passagem pelo Brasil gerou grande expectativa entre os Uniters brasileiros, que representam uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do grupo.



O Now United, que rapidamente se tornou um fenômeno global desde sua estreia, volta agora com ainda mais energia para celebrar a união de culturas, talentos e histórias através da música e da dança.

Confira o vídeo: