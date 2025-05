Kenny G se apresentará no Brasil em 2025; veja como adquirir ingressos

O lendário saxofonista Kenny G, vencedor do Grammy Awards e reconhecido como o maior astro da música instrumental da história, anuncia uma única apresentação no Brasil, que acontecerá no dia 10 de outubro, em São Paulo, no Espaço Unimed, onde apresentará sua turnê mundial 40 Years Forever In Love, que celebra duas marcas emblemáticas do artista: 40 anos de carreira e 30 anos de Forever In Love, sucesso globalmente avassalador que foi um divisor de águas na vida do músico e na cultura pop.

Os ingressos, que custam entre R$ 190 e R$ 900, podem ser adquiridos no site da Ticketmaster ou no Shopping Ibirapuera (Avenida Ibirapuera, 3103 - Indianápolis), no Piso Jurupis - de terça a sábado, das 10h às 22h - domingos e feriados, das 14h às 20h).



Kenny G mantém uma forte conexão com o Brasil - que o levou a compor um álbum de bossa nova intitulado Brazilian Nights em 2015 – e o país não poderia ficar de fora do roteiro da turnê.



O ícone do saxofone fará uma apresentação com estrutura especial acompanhado por uma super big band ao vivo, revisitando todos os principais sucesso das suas quatro décadas de carreira, com direito a um momento especial para celebrar Forever In Love (que rendeu ao músico o Grammy de Melhor Composição Instrumental) e claro, sem deixar de fora hits como Silhouette, Songbird, Dying Young (maior sucesso da carreira do músico e faixa tema de Julia Roberts no blockbuster Tudo Por Amor), entre outros.



Através de sua distinta mistura de Jazz, R&B e pop, Kenny G pavimentou o caminho para trabalhar com outros grandes nomes da música internacional como Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Celine Dion, Katy Perry, Weezer, The Weekend, Stevie Wonder e outros.