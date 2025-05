Yohan: novo EP 'Mente Mente' reflete sobre os relacionamentos tóxicos

Depois de ganhar os holofotes com sua participação polêmica no reality Round 6: O Desafio, da Netflix, e de emplacar uma parceria com Gretchen no hit Brilha Como Ouro 3.0, o cantor YOHAN apresenta seu novo EP Mente Mente. A obra conclui a segunda parte de uma trilogia que narra em três atos uma história de amor tóxico e conta com a participação da DJ Clementaum, vencedora do WME Awards como DJ do Ano.

A terceira e última faixa da segunda parte desta trilogia é Mente Mente, que intitula o nome do projeto. Com uma sonoridade que continua no Pop/Funk com Dance - e uma leve inspiração em Bad Guy de Billie Eilish - a faixa ilustra o término de uma maneira diferenciada. Aqui, Yohan brinca que está apaixonado e entra no jogo da parceira, fazendo com que ele pense que está no comando, mas, na realidade, o músico está a superando enquanto se diverte e vai escapando da teia da relação tóxica: “Eu falo sobre este término com foco em superar esse sentimento, porém de uma maneira mais divertida, quase que vingativa. É algo como ‘eu estou jogando, estou brincando… mas estou superando, fingindo que estou afim”, contou.

Amarrando essa segunda parte, o EP é representado por três sentimentos ao longo das três faixas: paixão, desilusão e superação. YOHAN explora mais nuances deste relacionamento aliados aos visuais das novas faixas. O cantor fala sobre sexualidade de forma poética e é um começo, meio e fim com a DJ ilustrando ao lado dele os momentos mais marcantes deste projeto.

YOHAN: como a história começou

Após iniciar a trilogia com o EP Flores, Yohan apresentou Teu Jogo, a primeira faixa deste segundo EP, o cantor a lançou primeiro, contrariando a ordem das faixas do projeto. Mostrando como o término o deixou abalado e cheio de sentimentos, em um clipe intimista e apenas com pequenos trechos de Clementaum, representando as memórias que teve do antigo relacionamento.

Em uma espécie de premonição, Yohan idealizou um conceito de que essas memórias - ainda que vivas - estivessem desaparecendo, vivendo como um vulto dentro dele e aparecendo em momentos esporádicos ao longo do clipe.

Já em Dominatrixxx, a segunda faixa, explorou uma sonoridade bem mais pop/funk bem dançante e tribal, feito sob medida para as melhores pistas de dança. Clementaum é creditada como sua parceira e aparece no clipe sendo esse encontro sexy e cheio de sentimentos que culminou no início de um relacionamento que trariam dores e canções diversas sobre o assunto.