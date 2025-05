5 Seconds Of Summer: 'The Feeling Of Falling Upwards' ganha vinil duplo - (crédito: Universal Music / EMI)

The Feeling of Falling Upwards (Live from the Royal Albert Hall) é o terceiro álbum ao vivo da banda australiana 5 Seconds of Summer, lançado digitalmente em 14 de abril de 2023. O álbum captura uma apresentação especial no Royal Albert Hall, em Londres, realizada em 22 de setembro de 2022, acompanhada por uma orquestra de 12 músicos e um coral gospel de 12 membros.

O título do álbum foi inspirado na sensação de dar um salto de fé na música e na jornada da banda e esta apresentação do 5 Seconds of Summer foi transmitida ao vivo um dia antes do lançamento do álbum de estúdio 5SOS5.

Agora, de acordo com o site Vinews, The Feeling Of Falling Upwards é relançado pela Universal Music, via EMI e já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 329,90 (+taxa de entrega).



The Feeling of Falling Upwards (Live from the Royal Albert Hall) foi elogiado pela crítica especializada, principalmente pela sua produção e a instrumentação, destacando a evolução sonora do 5 Seconds Of Summer. O álbum alcançou excelentes resultados em paradas como Scottish Albums (11), UK Independent Albums (8) e US Top Current Albums Sales (25).

Confira o conteúdo completo de The Feeling Of Falling Upwards do 5 Seconds Of Summer em vinil:

Lado A



1. Overture

2. Complete Mess

3. Carousel

4. Me, Myself & I

5. She Looks So Perfect

Lado B

1. Amnesia

2. Lie To Me

3. Caramel

4. Outer Space / Carry On

Lado C

1. Youngblood

2. Red Desert

3. Jet Black Heart

4. Older

Lado D

1. Take My Hand

2. Teeth

3. Ghost Of You

4. Bad Omens