ABBA: 3º álbum de estúdio completa 50 anos e ganha box de vinil

O ABBA, um dos maiores grupos da música pop em todos os tempos, está lançando uma nova coleção de discos de vinil para celebrar o 50º aniversário de seu terceiro álbum de estúdio. Este produto álbum traz os singles icônicos Mamma Mia e SOS, além de outros sucessos dos fãs como I Do, I Do, I Do, I Do, I Do e So Long.

O box com um conjunto de 4 singles do álbum em compacto de 7" conta com uma faixa B-side para cada disco.

De acordo com o site Vinews, este produto está disponível em seu site oficial pela Universal Music, via Polydor, pelo valor de US$ 81,99 (cerca de R$ 463 - Taxas podem ser aplicáveis).



O conjunto inclui 4 discos coloridos - branco, vermelho transparente, vermelho e amarelo - acondicionados em uma caixa com tampa removível. As capas individuais incorporam imagens clássicas do ABBA da era original e são numeradas individualmente.