Clau, do reality 'De Férias com Ex', apresenta seus sucessos em show no Rio - (crédito: Divulgação)

A cantora e compositora Clau retorna aos palcos do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, às 20h, com um show especial no Teatro Firjan SESI Jacarepaguá. O espetáculo celebra quase uma década de carreira da artista gaúcha, conhecida por hits como Pouca Pausa, Cigana e Moreno, e por sua trajetória marcada pela autenticidade e inovação no cenário musical brasileiro.

Clau está no elenco do reality De Férias Com Ex: Caribe VIP, da MTV Brasil/Paramount+ que estreia em 22 de maio.

A apresentação contará com um repertório que passeia pelos maiores sucessos da cantora, além de faixas do EP Tipo Eu, lançado em 2024, que marcou seu retorno à cena musical após um hiato de dois anos. No setlist, destaque para as canções Tutti Frutti, Livre, Leve e Louca (com Pelé MilFlows e Laudz) e Medusa (com MC Soffia), reafirmando a versatilidade artística de Clau e sua conexão com temas como liberdade, identidade e empoderamento.

O show tem duração prevista de 60 minutos e contará com a participação de um convidado especial, além de uma produção técnica cuidadosamente elaborada. A artista estará acompanhada por sua banda, com direção de luz e som assinadas por profissionais experientes da indústria.

Os Ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40. A classificação é livre. O acesso ao balcão é feito apenas por escadas, sendo recomendado o uso da plateia para pessoas com mobilidade reduzida.

Sobre Clau

Natural de Passo Fundo (RS), Ana Claudia Scheffer Riffel, conhecida como Clau, iniciou sua carreira postando vídeos de covers no YouTube, plataforma que a levou a assinar contrato com a Universal Music. Em 2018, lançou o EP Relaxa, e ganhou destaque nacional com o hit Pouca Pausa (feat. CortesiaDaCasa e Haikaiss), que ultrapassou 130 milhões de streams no Spotify. Em 2019, lançou o EP Vem K, com forte influência de R&B.

Após dois anos longe dos lançamentos, Clau retornou em 2024 com o EP TIPO EU, consolidando sua evolução artística. Atualmente, ela soma mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e acumula milhões de visualizações em seus videoclipes. Com letras que abordam temas como identidade, força e amor próprio, Clau é hoje uma das vozes mais potentes e representativas da nova geração da música pop brasileira.

Clau ao vivo no Rio de Janeiro

Local: Teatro Firjan SESI Jacarepaguá

Endereço: Avenida Geremário Dantas, 940 – Rio de Janeiro/RJ

Data: 16 de maio (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) – Parcele em até 12x

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/104584/d/309975

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos