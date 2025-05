UNNA X transforma liberdade e flerte na inédita 'Euforia'

Depois de conquistar o público como finalista do reality Estrela da Casa da TV Globo, a cantora UNNA X dá um passo decisivo em sua trajetória na música pop com o lançamento de seu novo single Euforia nesta sexta-feira (16). A faixa, seu primeiro lançamento autoral em português, é um mergulho vibrante em sensações de liberdade, desejo e confiança, com produção assinada por Dan Valbusa e Pedro Dash.

Com influências que transitam entre Dua Lipa, Lady Gaga, Luísa Sonza e Carol Biazin, a música é uma explosão dançante de pop eletrônico e atitude. UNNA X compôs a música ao lado de um time potente de criadores: Pedro Dash, Dan Valbusa, Fraga, CHUM e Zé Evaristo.

“Quando criei ‘Euforia’ com os outros compositores, eu queria abordar sensações que eu sinto quando saio para curtir em alguma festa”, conta UNNA X. “Queria descrever aquele sentimento de ‘fearless’ e poderosa que toda mulher sente uma vez ou outra, principalmente quando tá se arrumando pra sair pra algum lugar. Essa música é sobre essa mentalidade de ‘eu posso tudo’, ‘onde eu chego eu chamo atenção por ser quem sou’.”

Euforia é mais do que uma música para dançar – é uma afirmação. Com uma batida envolvente e refrão contagiante, UNNA X entrega um verdadeiro feel good anthem, que celebra a liberdade de ser quem se é e de viver o agora sem amarras. A canção também flerta com momentos de tensão romântica e química à flor da pele.

“Eu também quis trazer aquele momento quente da balada, quando você cruza o olhar com alguém e algo incendeia por dentro. É uma perdição gostosa. Aquela faísca que faz a noite pegar fogo”, revela UNNA X.

A chegada de Euforia marca o início de uma nova fase na carreira da artista, que agora mira em projetos maiores: “Quero poder lançar um álbum ou EP em breve e fazer uma tour pelo Brasil com um formato de show muito dançante, energético, com cara de espetáculo pop, com aquela vibe de diva internacional”, adianta.