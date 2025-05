GAFFFF, maior evento de cultura agro, recebe Leonardo e Fernando e Sorocaba

O Global Agribusiness Festival (GAFFFF), maior evento de cultura agro do mundo, terá Fernando e Sorocaba e Leonardo como principais atrações musicais do evento neste ano. O festival, organizado pela Datagro, ocorre nos dias 5 e 6 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo.

A dupla Fernando e Sorocaba se apresentará na primeira noite, com sucessos como Madri, Bala de Prata e As Mina Pira. A cantora Fiorella fará uma participação especial no show.

"Fernando e Sorocaba representam essa conexão genuína entre o campo e a cidade, levando a essência rural para os grandes palcos urbanos. Tê-los no GAFFFF, é celebrar, de forma autêntica, a força da música sertaneja e do agronegócio", afirma Luiz Felipe Nastari, diretor de comunicação, educação e eventos da Datagro.

Antes da apresentação de Fernando e Sorocaba, Fiduma e Jeca sobem ao palco principal do evento para o show de abertura. Este será o segundo ano da dupla no festival.

Com mais de 40 anos de carreira, Leonardo fecha o segundo dia do evento. Uma das vozes mais admiradas da música sertaneja promete emocionar o público com sucessos como Pensa em Mim, Talismã e Entre Tapas e Beijos.

"Leonardo é um dos maiores ícones da música sertaneja, com uma carreira que atravessa gerações e um repertório que marcou a história do gênero no Brasil", complementa Nastari.

O último dia do evento ainda terá Thiago Carvalho, uma das revelações da nova geração do gênero no Brasil. Além do palco principal, o GAFFFF terá artistas iniciantes se apresentando em diferentes áreas do Allianz Parque ao longo do dia.

Os ingressos já estão à venda e mais de 30 mil pessoas são esperadas no evento. Em 2024, na primeira edição do GAFFFF, mais de 20 mil pessoas, de 23 países e quase todos os Estados brasileiros, participaram do evento.

Outras atrações da GAFFFF

Além dos shows musicais, o Global Agribusiness Forum (GAF) será aberto a todo público do evento. Realizado desde 2012, até o ano passado o GAF era restrito a convidados.

"O processo de ampliar o acesso às palestras e debates do GAF começou na edição passada, quando algumas atrações também se apresentaram para o público presente no festival. O resultado foi tão expressivo e gratificante que decidimos expandir ainda mais essa iniciativa", afirma Plinio Nastari, presidente da Datagro.

Ao todo serão mais de 90 horas de conteúdo. Entre as atrações anunciadas até agora estão Gro Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e referência no conceito de desenvolvimento sustentável, Roberto Rodrigues, professor emérito da FGV e embaixador especial da FAO para o cooperativismo, Giuliana Morrone, jornalista especialista em ESG, Pablo Spyer, economista e investidor, e Felipe Masetti, conhecido como “o cavaleiro das américas”.

A Corteva Agriscience, que apresenta o GAFFFF, levará cerca de 1.500 produtores rurais e parceiros comerciais de diversas regiões do Brasil para o Allianz Parque, reforçando a conexão entre o campo e a cidade. Outros 120 agricultores familiares também vão expor seus produtos ao público do festival. Mais de 180 empresas, incluindo agtechs, estarão presentes apresentando tecnologias inovadoras para o agronegócio.

O GAFFFF contará ainda com a Arena de Fogo, um dos grandes destaques da programação gastronômica. Em 2024, o espaço reuniu chefs renomados do Brasil e do exterior, que realizaram 11 aulas ao vivo.

GAFFFF - Global Agribusiness Festival

Data do Evento: 05 e 06 de junho

Horário de acesso ao GAFFFF: Ingressos FULL e Single: das 8h às 23h | Pista: a partir das 18h

Horário dos shows: 18h30 abertura | 20h30 show principal

Local: Allianz Parque

Cidade: São Paulo, SP

Ingressos

Single (Dia único) (05 ou 06 de junho): R$ 800,00

FULL, passaporte para os dois dias do evento: R$ 1.500,00

Preço pista dia único, acesso apenas aos shows (a partir das 18h): R$ 450,00

Meia entrada pista dia único, acesso apenas aos shows (a partir das 18h): R$ 225,00

Mais informações: https://gaffff.com/