Zuza lança 'Quem Tá é Noix' com participações especiais

Após ultrapassar 1 milhão de visualizações com seu single Quem Tá é Noix, o cantor Zuza, primeiro sambista urbano da gravadora 4M Records, apresenta o álbum de mesmo nome, com letras confessionais que exploram superação, amor, fé e persistência para alcançar o topo.

Na produção, DJ Hyago — responsável por colaborações com nomes como Hariel, MC PH, MC IG e Cebezinho — imprime a identidade de um disco repleto de ritmos e brasilidades, narrando a trajetória de vida do artista em dez faixas. O projeto estará disponível em todas as plataformas de música nesta sexta-feira (30).

"Sai de casa aos 17 anos e tive que me virar sozinho. A partir de então, foi a música que me deu moradia e colocou comida na mesa. Passei por altos e baixos, muitos perrengues, mas não me arrependo e não conto com tristeza sobre nada. Todas as dificuldades me trouxeram até aqui. Em quase todas as faixas do meu álbum, eu me inspiro nas vitórias e superações da vida que conquistei depois de focar e valorizar meu casamento e família. O divisor de águas da minha vida pessoal e profissional foi o meu relacionamento com minha mulher, foi ela que me fez enxergar e aproveitar todo o meu potencial da forma correta”, contou o artista.

Recheado de participações especiais – escolhidas a dedo por Zuza –, o músico explicou que a curadoria foi feita com base na admiração pelo trabalho de cada convidado e que todos trouxeram um toque singular para a composição: "Os arranjos instrumentais são orgânicos e feitos por mim. Meu objetivo foi criar uma fusão única de samba com elementos e batidas da música urbana, como funk, trap e reggae. Todos os participantes já tinham algum vínculo comigo por meio da música, seja em apresentações conjuntas ou em sessões de estúdio. As colaborações aconteceram de forma espontânea, e escrevi cada canção pensando no estilo de cada um. Escolhi todos porque sou fã do que fazem e sabia que acrescentariam poesia e personalidade às faixas.", completou.

Multigênero e autêntico: álbum de Zuza mistura raízes brasileiras com batidas urbanas

Em Vou De Encontro Ao Mar, o músico apresenta uma sonoridade mais voltada ao litoral, unindo a vibe praiana a outros ritmos tipicamente brasileiros. Ele também gravou um videoclipe para a faixa e revela os planos para o lançamento: “Ela traz um samba singular, mesclado com outros estilos. Conta ainda com a participação de MC Capelinha, MC Luki e MC Leh. Quero lançar o clipe em breve, provavelmente durante meu show na etapa mundial do campeonato de surfe no Brasil, no Rio de Janeiro.”

Em outro registro, o artista evidencia sua versatilidade com um clipe filmado durante um evento em São Paulo, explorando diferentes dimensões de sua arte: “Outro clipe que temos é o de 'Tá Da Hora'. Ele tem uma proposta diferente — foi gravado durante um show meu em um trio elétrico de rua, no carnaval de São Paulo. Nessa música, misturei pagode baiano com funk e trap, criando algo bem original.”

O álbum ainda inclui outras faixas que aprofundam as narrativas que ele deseja transmitir, como Os Louco No Topo, em parceria com Spinardi, MC Leh e Pedro Trick, e Samba Funk e Um Pouco Mais, a única música solo do projeto.



Confira: