NUNEZ anuncia a inédita 'Refrão Chiclete' com participações especiais

O cantor e compositor NUNEZ se prepara para soltar no mundão o seu Refrão Chiclete, novo single que chega nesta quinta-feira (29) com produção de DMAX & Dida e parcerias de peso com SóCIRO e Fernandinho BeatBox. A faixa abre os trabalhos de seu próximo álbum, Karavana, e é um manifesto sobre originalidade, propósito e transformação através da música.

Com beat marcante e letra afiada, Refrão Chiclete vai além de uma sonoridade envolvente: é uma crítica consciente à superficialidade de muitos hits atuais e um chamado para que a música volte a ser ponto de conexão e mudança, especialmente para a juventude.

“Essa música fala sobre ter algo a dizer. Não adianta o refrão grudar na cabeça se a ideia não cola no coração de ninguém. Música é mensagem, é responsabilidade, é transformação. E isso vale pra arte, pra vida, pra tudo que a gente compartilha com o mundo”, afirma NUNEZ.

O single também marca um momento especial na trajetória do artista ao reunir dois grandes amigos e inspirações: Fernandinho BeatBox, referência desde os tempos de acústicos MTV, e SóCIRO, com quem NUNEZ trabalhou lado a lado em seus primeiros passos antes da carreira musical.

“Juntar o Ciro e o Fernandinho nessa faixa foi muito simbólico. São duas pessoas que me ajudaram a me entender como artista e ser humano. Ver os três juntos numa música é como realizar algo que estava escrito, mesmo sem eu saber”, completa.

“Karavana”: o álbum que promete transformar caminhos em encontros

Previsto para o segundo semestre, o álbum Karavana carrega a metáfora de um ônibus em constante movimento, onde o destino importa menos que o trajeto. Cada faixa representa uma parada, uma nova história, uma conexão entre diferentes vivências que se cruzam na estrada da vida.

“‘Karavana’ é sobre estar presente, acreditar na liberdade de ser quem se é e celebrar as pessoas que embarcam com você. É o meu disco mais maduro, mais verdadeiro. É coletivo, é movimento, é transformação”, diz NUNEZ.

Com 13 faixas e participações dos já citados SóCIRO e Fernandinho BeatBox, bem como ANALU, Cruvinel e Skeeter Beats, o disco traz influências que vão de Filipe Ret, Marcelo D2, Rael, O Rappa a nomes como Djavan, Matuê e Jorge Ben Jor. Um verdadeiro tributo à música popular urbana e caiçara, conectando gerações e sonoridades sem perder a essência.

Além do lançamento do disco, NUNEZ prepara uma turnê pelo Brasil e uma série documental que vai contar os bastidores e as histórias da Karavana. E os planos não param por aí: o artista também anuncia que em breve grava seu primeiro DVD acústico com banda, dando continuidade ao sonho que está apenas em seu início.



