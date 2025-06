Relembre famosas que fizeram a cirurgia ortognática

A influencer Rafa Justus, a atriz Bárbara Paz, a ex-BBB Paz Giovanna Jacobina dentre outras, já revelaram a realização de uma cirurgia ortognática, e despertaram a curiosidade dos seguidores. Mas afinal, o que é cirurgia ortognática?. É uma cirurgia que corrige desequilíbrios ósseos e dentários na face, geralmente realizada por cirurgiões buco-maxilo-faciais. Atualmente, a odontologia tem tido espaço na área da estética, seja pela harmonização facial, botox, bichectomia e muitos outros. No caso da filha do apresentador e empresário Roberto Justus, Rafa Justus, nasceu com uma má formação óssea do crânio chamada de estenose crânio-facial, uma condição que pode afetar não apenas a simetria facial, mas também funções importantes como a respiração e a fala. Mas além de corrigir a saúde bucal, o procedimento garante qualidade de vida e autoestima. Os resultados melhoram a respiração, a mastigação e a função oral completa. Rafa Justus e Giovanna Jacobina - (crédito: Divulgação)