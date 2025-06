Feira do Vale leva música, literatura e artesanato à São Sebastião

São Sebastião é um vale cercado de colinas verdejantes, onipresentes no horizonte da quebrada. A entrada da cidade, quando ela se revela de repente por inteiro, dá as boas-vindas com um visual marcante e inesquecível.

É esse clima único, temperado pela riqueza da cena local, que espera o público em 14 de junho na primeira edição de 2025 da Feira do Vale – um encontro de cultura, literatura, música e empreendedorismo com a vista privilegiada do Parque dos Ipês, no bairro Crixás.

“A Feira do Vale nasceu em 2023 quase com um sonho que a gente colocou no papel. Nós já realizávamos diversos eventos na cidade e vimos essa necessidade de um festival que desse um destaque maior pras artesãs e empreendedoras, e que tudo isso também precisava de um palco, de um movimento pra fazer acontecer. Então a ideia foi unir a arte ao empreendedorismo para possibilitar esse encontro”, explica Isaac Mendes, fundador e coordenador da Associação Cultural Supernova e Coordenador de Produção do evento.

Outras duas edições serão realizadas em agosto e setembro, ocupando diferentes espaços da cidade de forma itinerante. A deste mês, que inaugura a série, não poderia deixar de fazer jus ao clima de festa junina, com atrações musicais, literárias, cênicas e poéticas que reverenciam as raízes nordestinas e tradições populares. Tudo isso em meio a uma feira com mais de 35 expositores, com muito artesanato, gastronomia regional e publicações para todos os gostos.

“É uma grande festa da gente pra gente. Um lugar onde a gente tá ali curtindo poesia, ouvindo música, contação de histórias, as crianças brincando, se divertindo, ocupando a praça, o parque, e, ao mesmo tempo, fomentando o trabalho e as manualidades dessas empreendedoras locais”, conta o coordenador, explicando que o evento dá espaço para empreendedores de todos os gêneros, mas prioriza e destaca o trabalho das mulheres.

No palco, o arrasta-pé vai ficar a cargo da cantora Carliane Alves, com sua voz marcante e energia contagiante, e do grupo Pé de Cerrado, trazendo seus 25 anos de brincadeira, coco, samba, afoxé, ciranda, maracatu, carimbó e outros ritmos populares. Além disso, a banda Salada Mística apresenta seu tropicalismo tardio em canções autorais que mesclam diferentes estilos populares.

A contação de histórias fica a cargo do grupo Mamulengo Sem Fronteiras, levando mais de 25 anos de pesquisa e brincadeira familiar para crianças de todas as idades. A animação vai ser garantida com o mestre Zé do Pife e o bloco Pitoco de Bambú, acompanhando exposição de livro de Natália Alencar e Davi Melo.

Aliás, lançamento de livro é o que não falta. Paulo Dagomé, Hellen Kariú e Dudi Siqueira apresentarão suas novas e primeiras obras para o público. O trio Ruiter Lima, Ruiter Castro e Gabriel Dias fará uma exposição de livros e um recital poético-musical de cordel com o Sertão de Cabo a Rabo, assim como Sabiá Canuto. Quer mais? Vai ter livro novo e performance também da enfermeira-artista Onã Silva, a Poetisa do Cuidar, pesquisadora que populariza a ciência e a arte do cuidar com cordel e outras expressões artísticas.

A Feira do Vale é um projeto da Associação Cultural Supernova, que promove a cultura, economia criativa e o empreendedorismo em São Sebastião. “A Feira do Vale mostra que a periferia também é o centro, e que os artistas da cidade, os pequenos negócios e as manualidades do artesanato sustentam sonhos”, conclui Isaac.

Feira do Vale

Data: 14 de junho de 2025 (sábado)

Local: Parque dos Ipês (Pista de Skate do Residencial Crixás) – São Sebastião-DF

Horário: A partir das 17h

Entrada gratuita | Classificação livre