Israel e Rodolffo se unem a Loubet na inédita 'Firme na Farra'

O cantor Loubet se reúne com os amigos Israel e Rodolffo na inédita faixa colaborativa Firme na Farra, uma vanera que também ganhou seu clipe oficial no YouTube.

“É muito bom quando esses encontros da vida pessoal acabam em música! A nossa sintonia ficou bem nítida na gravação, é um feat. que nasceu pra ser sucesso e o resultado é esse mesmo: trabalho alto astral, as vozes fluidas. Israel & Rodolffo são queridos, são do coração! Tê-los nessa moda foi motivo de honra e muito orgulho”, diz Loubet.

“Foi uma alegria participar dessa música com o Loubet. Quando ouvimos ‘Firme na Farra’, sentimos que tinha tudo a ver com a nossa energia. É daquelas músicas que animam qualquer lugar, com letra boa e pegada pra cima. Estamos felizes demais com essa parceria, o resultado está incrível”, conta Israel.

Rodolffo completa que "'Firme na Farra' é daquelas que grudam na cabeça e levantam qualquer festa, muito animada, daquele jeito que a galera gosta. Fazer esse tipo de parceria é sempre legal, tenho certeza de que a música vai tocar em todo lugar".

O tradicional Bar do Macgyver, em Goiânia (GO), foi o local escolhido para as cenas dirigidas por Luís Santos e Nathan Fialho. Divertidos e bem no estilão sertanejo, Loubet e Israel e Rodolffo interpretaram com fidelidade a resenha daqueles que escolhem curtir a vida – fato tão bem detalhado na composição de Allans Luan.

A produção musical de Firme na Farra é de Juliano Lopes (Studio Jota), com direção executiva da Bridge Produções Artísticas.

Confira: