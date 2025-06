Bruno e Barretto iniciam as festividades com 'Sistemão' - (crédito: Divulgação)

Bruno e Barretto carregam a essência country no peito em toda a década da carreira. Quando a indústria fonográfica resgata bases da musicalidade tradicional do sertanejo, a dupla precursora do agronejo sofistica o “som bruto” com elementos da viola, que podem ser conferidos na inédita faixa foco Os Herdeiro já disponível nas plataformas digitais.

Ritmo animado e refrão contagiante, o primeiro volume do Sistemão Bruno e Barretto abre o caminho para as festividades juninas e de peão. Os representantes do grave disponibilizam seis modas que refletem cultura e tradição, gravadas na cidade de Londrina (PR). O vídeo da música de trabalho já está disponível no canal oficial da dupla no YouTube.

“É nostálgico pensar em nós dois aqui no Paraná, tempos que curtimos aquelas modas de qualidade com os amigos. O sertanejo universitário tocando... então decidimos eternizar algumas dessas canções no ‘Sistemão’, lógico que nosso estado foi a maior inspiração, mas resgatamos músicas que atingiram o topo dos rankings no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também”, diz Bruno.

O Vol. 1 entrega novos arranjos às regravações Casa das Prima conhecida na voz de João Márcio & Fabiano, Pó Pegá de Eric & Matheus e Tô Mais Bonito, gravada por Pedro Henrique & Fernando e João Carreiro & Capataz.

“Essa é uma forma nossa de honrar a cultura, né? E não podemos deixar de falar das inéditas, principalmente de ‘Os Herdeiro’ que carimba a essência do agro, o chapéu, a bota, os paredões. É perigoso memo!”, completa Barretto.

Já as três músicas inéditas Os Herdeiro, Caipira dos Bão e Meus Piseiro e Meus Negócios são ainda mais promissoras, após o sucesso nacional de Gerente da Sicredi. Donos de marcas e números surpreendentes, com mais de 180 apresentações realizadas em 2024 e vídeos que superam 1 bilhão de views, Bruno e Barretto continuam a percorrer a trajetória vitoriosa na música sertaneja.

Sistemão Bruno & Barretto ganha força mais uma vez para percorrer todo o Brasil como label e entrar na prateleira de apresentações memoráveis, desta vez, que reverenciam diferentes culturas.

A produção musical é assinada por Cleiton Pekois, direção de vídeo da Calazans Records e direção geral de Chico Silva.

Confira: