Los Brasileros cruza o 'Atlântico Sul' com o single 'Devagar'

Os produtores Los Brasileros — vencedores do Grammy ao lado de Karol G — se unem a Vitão e ao artista Franco, The Sir, no single Devagar, último lançamento do EP Atlântico Sul, que chegou às plataformas na última sexta-feira (13). Produzida e composta pelo trio premiado — formado por Dan Valbusa, Pedro Dash e Marcelinho Ferraz —, a música reúne as duas colaborações em uma mescla envolvente de afrobeats, sonoridades brasileiras e um clipe conceitual.

Devagar carrega uma atmosfera elegante e, ao mesmo tempo, dançante, que sintetiza o conceito do EP: “Queríamos fechar o projeto com algo que fosse profundo e suave ao mesmo tempo. Essa faixa tem o swing do afrobeats, com uma pegada mais madura e descontraída”, comenta Dan Valbusa.

A nova canção contou com o toque especial de todos os envolvidos e foi criada ao acaso, numa espécie de tempestade perfeita. Além disso, ele encerra o lançamento com algo único e marcante: “Essa música nasceu em um dia em que tudo conspirou a favor. Tínhamos uma sessão marcada com o Franco e, por acaso, o Vitão também estava no estúdio nesse dia. Acabamos o chamando para a sessão e começamos a compor juntos. Foi tudo muito natural. Ela traz a pegada que queríamos para nosso lançamento, juntando um ritmo único, mas com esse tempero do Brasil. Os dois também participaram da produção, então há muito da identidade de cada um nela”, finaliza Valbusa.

O single ganhará um clipe exclusivo, lançado junto ao projeto. Gravado em São Paulo, na Shub House, o audiovisual mostra todos em sintonia, com a proposta de demonstrar que formam uma banda e estão à frente de um projeto inteiramente autoral.

Los Brasileros: raízes brasileiras e encontro com o afrobeats

Composto por quatro faixas, Atlântico Sul é o mais novo projeto dos Los Brasileros. O trio já colaborou com grandes nomes como Anitta, Jão, Bruno Gadiol, Day Limns, entre outros. Neste EP, eles propõem uma conexão direta entre Brasil e sonoridades latinas, mergulhando no afrobeats para entregar batidas únicas ao público.

Neste trabalho, colaborações com artistas da cena urbana como Kevin o Chris, WIU, Kurt Sutil, Z1nk e 7RD oferecem uma abordagem singular dos produtores, ao misturar o afrobeats com elementos da música pop, trap e R&B — presente na mais recente, a envolvente Sexy, em parceria com o músico Kafé.

“Atlântico Sul é o oceano que liga o Brasil e a África e essa é nossa forma de homenagear esse estilo que a gente curte e respeita demais. Transformamos ele em um EP de 4 faixas com elementos, melodias e temperos do nosso Brasil. Cada uma delas tem um artista que a gente é muito fã”, conta Pedro Dash.

Confira: