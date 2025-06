Zuza, L7nnon e Marcelo Falcão são atrações da etapa do Mundial de Surfe

Após lançar Quem Tá É Noix - seu álbum de estreia com participações especiais de Rappin’ Hood, Spinardi e Pedro Qualy (Haikaiss), entre outros- o primeiro sambista urbano da 4M Records, Zuza, vem com outra novidade para ferver com os fãs: na sexta (20), o cantor se apresenta na etapa de Saquarema no World Surf League (WSL), que acontece no Rio de Janeiro, na Casa Corona.

É o quarto ano que o cantor leva seu show para lá. O músico abre os shows do campeonato - que ainda contam com nomes como Marcelo Falcão, L7nnon e Oriente. O artista também comemora o lançamento do clipe de De Frente Ao Mar, que chegou no YouTube nesta terça (17).

Ao lado de convidados surpresa, o show acontece na Casa Corona, no Rio de Janeiro, para iniciar a etapa de Saquarema do campeonato Mundial de Surf. Levando a melhor experiência de samba ao vivo, com o pé na areia e regado de momentos especiais, ele apresentará as novas canções do seu disco. O evento - que dura quatro dias - receberá seu show no dia de estreia, além de Isis, Thaisol, Gabs, Samentex e RV.

“Vai ser um show especial que também comemora meu quarto ano presente no Mundial de Surf: mais de 4 horas de show, trazendo influências da música litorânea para meu samba. Quero comemorar esse momento em grande estilo", afirmou Zuza.

Parceria de forma natural e cheia de sintonia

O artista define De Frente Ao Mar- faixa que recebeu o clipe na terça (17) - como um som como cheio de “positividade e superação”. O show em mais um WSL é mais uma etapa deste ciclo: “Nela, a mensagem que eu quis passar é que quando a gente corre atrás dos nossos objetivos sem atrasar o lado de ninguém, nossos sonhos se realizam e as coisas boas começam a acontecer naturalmente. Sai de casa aos 17 anos e tive que me virar sozinho. A partir de então, foi a música que me deu moradia e colocou comida na mesa. Passei por altos e baixos, muitos perrengues, mas não me arrependo e não conto com tristeza sobre nada".

"Todas as dificuldades me trouxeram até aqui. Eu me inspiro nas vitórias e superações da vida que conquistei após focar e valorizar meu casamento e família. O divisor de águas da minha vida pessoal e profissional foi o meu relacionamento com minha mulher, foi ela que me fez enxergar e aproveitar todo o meu potencial da forma correta”, revelou.

O feat com Mc Luki, Mc Capelinha e Mc Leh surgiu de forma orgânica. Os três são parte da mesma gravadora que Zuza, 4M Records. Ele afirmou que os convites para gravar com eles vieram naturalmente, pois o trabalho deles serviu de base para sua trajetória e sempre tiveram sintonia quando explorava ritmos do funk e outros gêneros: “Ela traz um samba singular, mesclado com outros estilos. Conta ainda com a participação dos meus parceiros que me inspiram na vida e na música”, contou o músico.

O videoclipe foi gravado na Praia da Enseada, em Guarujá (SP), com equipe reunida no estúdio para gravar o seu projeto solo. Após sentirem que a faixa havia alcançado um nível especial, Zuza e sua equipe decidiram filmar imediatamente, aproveitando o dia ensolarado: “A gente se reuniu para concluir as gravações. Entendemos que ela estava especial e que precisaríamos gravar algo dela. O dia estava lindo e a gente entrou na mesma vibe: tinha que descer pro litoral naquela mesma hora. Assim fizemos! Pegamos o carro, fomos a praia e obtivemos um clipe na melhor pegada life style, registrando os momentos que vivemos por lá", disse o cantor.

Serviço - Zuza na Casa Corona

Data e Hora: 20 de junho - Casa Corona Saquarema(Av. Oceânica, 1500) das 14h às 22h

Valores: 400,00 + taxas