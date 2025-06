Túlio encerra hiato de dois anos e lança 'Se For Pra Ser' com Maneva - (crédito: Divulgação)

Morador da Austrália, na popular Gold Coast - e dono de canções como Maceió e Coolangatta que somam mais de 2 milhões de plays nos apps de música, o cantor Túlio acaba de lançar sua faixa de retorno, após dois anos de hiato. Inspirada num término recente, Se For Pra Ser conta com a participação do Maneva - que comemora 20 anos do grupo liderado por Tales de Polli.

A banda brasileira se apresenta pelo Brasil em um show que comemora duas décadas de carreira e apresenta as novas faixas do álbum Origem, lançado em 2024. A produção do single é assinada por Caio Andreatta, que fez arranjo de cordas para Leonardo e Zezé Di Camargo, além da produção da Banda Capela - que representou a região do ABC Paulista no Rock In Rio 2015.

O músico lançará um videoclipe da faixa, dirigido por Joseph Macedo, nome por trás de clipes de Rael, Fábio Brazza e Qualy & Nog. Gravado em duas locações, o visual será responsável por contar essa história: “Filmamos metade em estúdio e a outra metade em Sydney, na Austrália. Chamei uma atriz para reproduzir esse storytelling e deixar tudo mais imersivo”, pontuou.

A nova faixa foi escrita em apenas sete dias após Túlio terminar um relacionamento. Ele define a canção como uma “love song baseada em fatos” e carrega desabafos e intensidade na letra: "Faz parte da minha história, serve como uma mensagem para quem vive ou acabou de sair de uma relação. Na dor de terminar um amor, nasceu esta canção. É carregada de sentimentos verdadeiros e intensos.", revelou.

A escolha de Maneva não foi à toa: o cantor solo revela que gostaria de alguém que tivesse um vocal que combinasse com o tom do single. "Chamei eles porque tudo rolou naturalmente e isso foi o mais bacana, achei que a música pedia uma voz com o estilo da voz do Tales. A colaboração foi incrível e uma energia única no dia da gravação.", revelou.

Para a segunda metade do ano, Túlio planeja mais alguns lançamentos, além de parcerias com outros nomes brasileiros, além do seu novo álbum.

Confira: