Green Day lança 'Saviors' em edição especial de disco de vinil amarelo

Saviors é o 14º álbum de estúdio do Green Day, lançado em 19 de janeiro de 2024 pela Warner Music, via Reprise Records. Ele marca o retorno da banda ao estilo punk rock mais direto e politizado, com uma sonoridade que remete aos tempos de American Idiot e Dookie.

O álbum foi produzido por Rob Cavallo, colaborador de longa data da banda, responsável por álbuns icônicos como Dookie (1994) e American Idiot (2004). As gravações aconteceram entre 2021 e 2023, nos estúdios RAK (Londres) e United Recordings (Los Angeles).

Agora, de acordo com o site Vinews, especializado no formato, Saviors está disponível em uma edição especial em disco de vinil amarelo na Newbury Comics pelo valor de US$ 24,99 (cerca de R$ 137 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Musicalmente, Saviors mistura punk rock, pop punk, power pop e rock alternativo, com letras afiadas e críticas sociais, especialmente voltadas ao colapso do “sonho americano”. Ao todo, este trabalho do Green Day conta com 15 faixas, onde se destacam: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Dilemma, One Eyed Bastard e Bobby Sox. A edição deluxe ainda trouxe faixas extras como Smash It Like Belushi e Ballyhoo, lançadas em 2025.

Saviors foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Rock na 67ª edição da premiação. A crítica recebeu o disco de forma positiva, elogiando o retorno da banda à sua essência combativa e energética.

Em seguida, o Green Day embarcou na Saviors Tour, com 87 shows em cinco continentes. Um dos momentos mais inusitados foi uma apresentação surpresa no metrô de Nova York, disfarçados, durante o The Tonight Show com Jimmy Fallon.

Originalmente o álbum seria chamado 1972, em referência ao ano de nascimento dos três membros da banda, mas o nome foi alterado pouco antes do lançamento.

Confira o conteúdo completo de 'Saviors', do Green Day, em disco de vinil:

The American Dream is Killing Me

Look Ma, No Brains!

Bobby Sox

One Eyed Bastard

Dilemma

1981

Goodnight Adeline

Coma City

Corvette Summer

Suzie Chapstick

Strange Days Are Herey to Stay

Living in the '20s

Father to a Son

Saviors

Fancy Sauce