Nick Souza lança 'Vai Que Vai' onde conecta R&B e funk

Misturando referências do R&B e pop com as batidas pulsantes do funk brasileiro, o cantor e compositor Nick Souza acaba de lançar o single Vai Que Vai, sua segunda música totalmente em português. O lançamento evidencia não apenas a habilidade do artista em transitar entre gêneros musicais, mas também sua identidade híbrida — um brasileiro que cresceu no Canadá, e que agora transforma essa vivência multicultural em som.

Com uma proposta que mistura sensualidade e elegância, a faixa é uma espécie de “exercício de composição”, nas palavras de Nick: “‘Vai Que Vai’ pra mim é tipo uma brincadeira, quase que um exercício em composição. Eu queria contar os detalhes de uma cena romântica de uma forma onde estou sendo o mais descritivo possível com o mínimo de explicitude possível”, explica o cantor.

Produzida por Rodrigo Sumer (que também é um dos autores), a música carrega a assinatura sonora que Nick vem desenvolvendo nos últimos anos, combinando harmonias vocais típicas do R&B contemporâneo com os elementos rítmicos do funk carioca — estilo que, apesar da distância geográfica, marcou presença na formação musical do artista ainda durante sua vida no Canadá. “Meu propósito é sempre misturar voz e harmonias de R&B e pop com as baterias ritmadas do funk”, conta.

Além das influências evidentes de nomes como Livinho e Kevin o Chris, a faixa traz também a personalidade única de Nick e Rodrigo Sumer, que mergulham em uma narrativa sensual, dançante e envolvente. O resultado é um som que o próprio artista define como RnBaile, uma fusão que promete animar pistas e playlists.

O lançamento é acompanhado por um videoclipe assinado pelo próprio Nick Souza em parceria com o diretor Maxim Bayarsky, conhecido por trabalhos que transitam entre a estética urbana e o pop contemporâneo. A direção visual reforça a proposta do single: sensualidade com sutileza, ritmo com identidade.

Vai Que Vai é mais um passo na construção de uma carreira que reflete a diáspora musical e afetiva de Nick Souza — um artista que, mesmo longe do Brasil, nunca deixou de dialogar com suas raízes.

Confira: