Coldplay anuncia relançamento de sua discografia em vinil

O Coldplay, uma das bandas mais influentes do século XXI, está mais uma vez à frente de uma transformação significativa na indústria musical.

Conhecidos por sua sonoridade envolvente e por espetáculos grandiosos, o grupo liderado por Chris Martin agora também se destaca por sua postura ambientalmente consciente.

Em uma iniciativa inédita, a banda anunciou o relançamento de nove álbuns em vinil ecológico, fabricado a partir de garrafas plásticas recicladas — um passo ousado rumo a uma produção musical mais sustentável. As informações são do site Vinews, especializado no formato.



Os álbuns que receberão essa nova roupagem ecológica são: Parachutes (2000), A Rush of Blood to the Head (2002), X&Y (2005), Viva La Vida or Death and All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) e Music of the Spheres (2021). A coleção estará disponível para pré-venda e tem lançamento oficial previsto para 15 de agosto de 2025.

A proposta vai além de uma simples reedição de discos: trata-se de uma ação concreta que une inovação tecnológica e responsabilidade ambiental. Os novos vinis, chamados de EcoRecords, são produzidos com 100% de tereftalato de polietileno reciclado (rPET), um material leve, resistente e com menor impacto ambiental.

Cada disco de 140 gramas utiliza, em média, nove garrafas PET recicladas, que passam por um processo de limpeza, transformação em pequenos grânulos e moldagem por injeção para formar os LPs.

O resultado? Uma redução de até 85% nas emissões de carbono em comparação com os métodos tradicionais de fabricação de vinil.

A gravadora Parlophone Records, propriedade da Warner Music Group, responsável pelos lançamentos da banda, também celebrou a parceria. Segundo Jen Ivory, diretora-geral da empresa, a adoção do EcoRecord representa “um marco na produção musical física” e demonstra o que é possível alcançar quando a intenção sustentável se alia à tecnologia de ponta.