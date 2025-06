Jovens impulsionam consumo de vinil na Europa, que cresce 50% em 2025

Em pleno 2025, em um cenário dominado por algoritmos, playlists digitais e consumo instantâneo, um formato musical do século passado segue desafiando as expectativas: o disco de vinil.

Longe de ser apenas uma relíquia nostálgica, o vinil vive um renascimento vigoroso, impulsionado por um público cada vez mais jovem e por uma indústria que redescobre o valor da experiência física e sensorial da música.

De acordo com dados recentes da Key Production, uma das principais empresas de manufatura musical da Europa, publicados no site Vinews, os pedidos de produção de discos de vinil cresceram impressionantes 50% entre janeiro e maio de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ainda mais surpreendente é o aumento de 41% na quantidade média por encomenda, o que indica não apenas um crescimento pontual, mas uma tendência consolidada de expansão.



Esse movimento não se restringe aos grandes nomes da música ou aos lançamentos das gravadoras tradicionais. Pelo contrário, o setor independente tem sido um dos principais motores desse crescimento. Artistas e selos menores estão apostando no vinil como uma forma de se conectar de maneira mais íntima com seus ouvintes, oferecendo produtos exclusivos, edições limitadas e encartes personalizados que transformam cada disco em uma peça de arte colecionável.

Mas o que explica esse fascínio renovado por um formato que parecia ter sido superado pelas facilidades do streaming? A resposta está, em parte, na busca por autenticidade.

Em um mundo saturado de conteúdo digital, o vinil oferece uma experiência tátil, visual e auditiva que convida à escuta atenta. Colocar um disco para tocar exige tempo, atenção e envolvimento — elementos cada vez mais raros na rotina acelerada da vida moderna.

Outro fator surpreendente é o papel das novas gerações nesse ressurgimento. De acordo com uma recente pesquisa encomendada pela Key Production, 46% das crianças da chamada Geração Alpha (entre 1 e 16 anos) já escutam música em formatos físicos, como CD's e vinis. Além disso, 38% dos pais afirmam que seus filhos ouvem discos de vinil, e 36% dizem que as crianças sabem operar uma vitrola.

Esses números revelam que o vinil não é apenas um objeto de nostalgia para adultos, mas também uma porta de entrada para a formação musical das novas gerações.