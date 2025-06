Cranberries: 'No Need to Argue' ganha relançamento especial de 30 anos - (crédito: Universal Music / Island Records)

Três décadas após o lançamento de No Need to Argue, o segundo álbum de estúdio do The Cranberries, a banda irlandesa celebra esse marco com uma edição especial que promete emocionar fãs antigos e conquistar novos ouvintes. O disco, lançado originalmente em 1994, consolidou o grupo como um dos nomes mais marcantes do rock alternativo dos anos 1990, impulsionado pelo sucesso estrondoso da faixa Zombie, um hino de protesto que ecoa até hoje.

A edição de 30 anos chega ao público em 27 de junho de 2025 pela Universal Music, via Island Records, em um box de luxo com 3 LP's em vinil, incluindo uma nova remasterização feita pelo produtor original Stephen Street. Além disso, a coletânea traz remixes inéditos de Zombie e Ode to My Family, assinados por Iain Cook, integrante da banda escocesa CHVRCHES, e uma demo nunca antes lançada da icônica Zombie, com vocais crus da saudosa Dolores O’Riordan que revelam a força emocional da canção em sua forma mais pura.

Outro destaque da edição é a inclusão de gravações ao vivo do lendário Woodstock de 1994, onde o The Cranberries apresentou algumas das faixas do álbum para uma multidão em êxtase. Também faz parte do pacote o MTV Unplugged de 1995, agora disponível pela primeira vez em vinil, mostrando a versatilidade da banda em versões acústicas que preservam toda a intensidade das composições.

O baterista Fergal Lawler compartilhou memórias emocionantes sobre o processo de criação do álbum. Segundo ele, muitas das músicas foram compostas durante a turnê do primeiro disco, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, e testadas ao vivo antes mesmo de serem gravadas em estúdio: “Lembro de tocar ‘Zombie’ pela primeira vez em 1993, e já na segunda repetição do refrão, o público reagia com entusiasmo. Era como se a música já fosse um clássico”, relembra Lawler.

A nova edição também estará disponível em outros formatos, incluindo 2 LPs Deluxe, 2 CDs Deluxe, edições simples em CD e vinil, além de uma versão digital expandida. Todos os formatos já estão em pré-venda, com lançamento oficial previsto para agosto.