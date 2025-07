Elton John relança 'Made in England', de 1995, em vinil

Lançado originalmente em março de 1995, Made in England é o 24º álbum de estúdio do astro britânico Elton John e representa um momento de maturidade artística e pessoal do cantor. Com produção refinada, letras introspectivas e arranjos orquestrais exuberantes, o disco marcou uma virada na carreira do artista, que buscava se reconectar com suas raízes musicais e com o público após um período de turbulência pessoal. Agora, três décadas depois, este disco retorna em uma edição em vinil que celebra sua importância e sofisticação.

Segundo o site Vinews, este icônico trabalho de Elton John está sendo relançado em disco de vinil pelo valor de US$ 32,99 (cerca de R$ 180 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Made in England é, acima de tudo, um trabalho de afirmação de Elton John. O título, que pode ser interpretado tanto como uma declaração de origem quanto como um manifesto artístico, reflete o desejo do cantor de reafirmar sua identidade britânica e musical. As letras, escritas por seu parceiro de longa data Bernie Taupin, exploram temas como amor, perda, pertencimento e autoconhecimento, com uma sensibilidade que se destaca mesmo entre os trabalhos mais emotivos da dupla.

A faixa-título, por exemplo, é uma crítica sutil à cultura de celebridades e à imprensa sensacionalista, enquanto Believe, que abre o álbum, é uma balada poderosa sobre fé e esperança. Já Blessed, uma das canções mais tocantes do disco, é uma ode à paternidade e ao desejo de transmitir amor e proteção a uma criança ainda não nascida.

A produção do álbum ficou a cargo de Elton John e Greg Penny, que conseguiram equilibrar elementos clássicos e contemporâneos com maestria. Os arranjos orquestrais, conduzidos por nomes como Paul Buckmaster e George Martin (sim, o lendário produtor dos Beatles), conferem uma grandiosidade cinematográfica às faixas, sem jamais ofuscar a emoção das composições.

Instrumentistas renomados também contribuíram para o som sofisticado do disco: Davey Johnstone, colaborador de longa data de Elton, brilha nas guitarras, enquanto Guy Babylon (1956-2009) adiciona texturas ricas com seus teclados. A presença de instrumentos como acordeão, flauta e até bandolim em algumas faixas reforça o caráter artesanal e detalhista da produção.

A reedição em vinil de Made in England é um verdadeiro presente para os fãs e colecionadores. Com prensagem de alta qualidade, o LP oferece uma experiência sonora quente e envolvente, que valoriza os detalhes dos arranjos e a interpretação vocal de Elton. A embalagem segue o padrão de excelência da Sound of Vinyl, com capa resistente, encarte com letras e fotos e acabamento que remete à sofisticação do conteúdo musical.

Confira o conteúdo completo de Made In England, de Elton John:

Lado 1

1. Believe

2. Made In England

3. House

4. Cold

5. Pain

Lado 2

1. Belfast

2. Latitude

3. Please

4. Man

5. Lies

6. Blessed