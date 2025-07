'Parachutes', álbum de estreia do Coldplay, é relançado em vinil reciclado

Lançado originalmente em julho de 2000, Parachutes marcou a estreia do Coldplay no cenário musical internacional e rapidamente se tornou um dos álbuns mais influentes do início do século XXI. Com sua sonoridade melancólica, letras introspectivas e arranjos minimalistas, o disco conquistou fãs ao redor do mundo e pavimentou o caminho para o sucesso estrondoso da banda.

Agora, de acordo com o Vinews, este álbum retorna em uma edição especial que une nostalgia e inovação: o Clear Eco-Vinyl LP, prensado com materiais reciclados e apresentado em um formato visualmente deslumbrante, que já está disponível em seu site oficial pela Warner Music, via Parlophone Records, pelo valor de US$ 29,99 (cerca de R$ 164 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Esta nova edição de Parachutes é prensada em vinil transparente utilizando a tecnologia EcoRecord, que substitui o tradicional PVC por PET 100% reciclado — o mesmo material usado em garrafas plásticas. Cada cópia do LP é feita, em média, com o equivalente a nove garrafas recicladas, reduzindo significativamente o impacto ambiental da produção. Além disso, o processo de moldagem por injeção utilizado consome até 85% menos energia do que os métodos convencionais de fabricação de vinil.

Essa abordagem sustentável não compromete a qualidade sonora. Pelo contrário: o EcoRecord oferece uma experiência auditiva comparável à dos vinis tradicionais, com a vantagem de contribuir para um futuro mais verde. É uma escolha que agrada tanto aos ouvidos quanto à consciência.

Parachutes é composto por 10 faixas que capturam a essência do Coldplay em sua fase inicial: melancolia poética, melodias suaves e uma atmosfera intimista. A abertura com Don’t Panic já estabelece o tom do disco, com sua simplicidade encantadora e mensagem de esperança. Em seguida, Shiver e Spies mostram a habilidade da banda em criar tensão emocional com arranjos sutis e letras enigmáticas.

Mas é com Yellow que o álbum atinge seu ápice. A canção, que se tornou um hino para toda uma geração, combina uma melodia cativante com uma letra de devoção pura, e foi responsável por catapultar o Coldplay ao estrelato. Outras faixas como Trouble, Sparks e Everything’s Not Lost reforçam o caráter introspectivo e emocional do disco, que se encerra com a faixa oculta Life Is for Living, uma joia escondida que resume a filosofia da banda naquele momento: simplicidade, sinceridade e emoção crua.

Confira o conteúdo completo de Parachutes do Coldplay:

Lado A

1. Don’t Panic

2. Shiver

3. Spies

4. Sparks

5. Yellow

Lado B

1. Trouble

2. Parachutes

3. High Speed

4. We Never Change

5. Everything’s Not Lost