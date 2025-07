Sarau das Sebastianas encerra temporada com Letícia Fialho

Símbolo da nova geração da MPB, Letícia Fialho lidera a programação do Sarau das Sebastianas, que encerra a temporada deste em grande estilo neste sábado (12). Ao lado de artistas como Ramila Moura, Carol Bastos e várias outras mulheres da cena cultural do DF, Letícia sobe ao palco dessa grande celebração na Praça dos Ipês, no bairro Crixás de São Sebastião, com sua poesia sonora marcada pelo balanço do cerrado e das ruas.

O evento gratuito reúne música, dança, grafite, literatura, feira de empreendedoras e homenagens às mulheres da cidade, reafirmando o protagonismo feminino como eixo criativo, político e afetivo da periferia brasiliense.

Mantendo a energia lá em cima, a cantora Ramila Moura também traz uma combinação perfeita de samba e MPB. Jornalista e escritora, com singles e livros publicados, a artista traz um show com músicas autorais e clássicos populares. Encerrando o evento como mesmo alto-astral, a cantora Carol Bastos comanda o forró pra ninguém ficar parado. Com hits regionais e um show dançante e envolvente, a artista embalará o público com sua voz marcante.

Além das atrações musicais, a festa terá também apresentação de dança com Lady Bárbara, bate-papo literário com Maria Tavares, Natália Alencar e Dudi Siqueira e intervenções de grafite com Nanda Kalm e Sheila Matos, do coletivo Defenestra Stencil. A apresentação ficará a cargo de Jaqueline Coelho.

Um dos pontos altos do evento é a entrega do Troféu Sebastianas, que homenageia e reconhece o trabalho de dezenas de mulheres da cidade que são referências nas suas áreas, como saúde, educação, política, comunicação, esportes. Além das apresentações, o evento também terá feira de artesanato com empreendedoras locais, praça de alimentação com comidas típicas, espaço infantil e acessibilidade completa, incluindo intérpretes de libras, rampas e banheiros adaptados.

Realizado pelo Movimento Cultural Supernova com fomento do Ministério da Cultura, o evento é um convite à imersão na poesia, música, dança, grafite, artesanato e gastronomia feita pelas mulheres, que protagonizam toda a produção, do palco aos bastidores. “O propósito é dar ênfase à produção das mulheres da cidade, mas convidando também mulheres de outras regiões do DF”, explica Nanah Farias, produtora e idealizadora do evento.

Além de dar visibilidade, o evento ajuda também a distribuir renda para uma parcela da cadeia produtiva normalmente excluída do mercado, pagando cachês justos para todas as artistas e colaboradoras, além de reunir diversas empreendedoras.

O Sarau das Sebastianas é Idealizado pela produtora, fotógrafa e ativista Nanah Farias, moradora de São Sebastião e atual coordenadora do Movimento Supernova. Nascida em Malta, no sertão da Paraíba, Nanah é um exemplo para as mulheres da cidade por sua luta política e cultural, como fundadora de um coletivo, artista e figura que mantém a cena local rica, ativa e acesa. Matriarca de uma família de artistas, Nanah enxerga o Sarau das Sebastianas como um reduto da potência feminina em um meio que normalmente as invisibiliza.

“Acho que o grande objetivo é o encontro de mulheres. Reunir mulheres no mesmo local, tanto para fazer arte quanto para ver arte, ouvir arte, produzir arte. Acho que é isso: unir muitas mulheres artistas e não artistas, fomentar palcos e plateias femininas”, sintetiza Nanah.

O projeto nasceu de uma revista fotográfica que retratava mulheres em situação de vulnerabilidade da região em 2013 – daí o nome Sebastianas, uma ode à cidade, suas histórias e a força de suas mulheres. Apesar de ter descontinuado a revista, o projeto se transformou em uma grande festa da arte feminina e periférica.

“Quando falo sobre o Sarau das Sebastianas, ou vejo ele acontecendo, eu fico num estado emocional de êxtase. Eu olho e penso: ‘Meu Deus, que coisa linda ver tanta mulher junta!’ Eu me sinto muito realizada, porque eu nasci na roça, no meio do mato, no sertão da Paraíba, então eu venho de um lugar onde a gente não tem perspectiva de criar coisas, de fazer. Para mim, isso é uma realização enquanto mulher, por mais que a gente ainda tenha sonhos maiores. Eu amo quando vejo todas as mulheres em cima do palco e fora dele, umas assistindo as outras. Eu me sinto feliz”, emociona-se a realizadora.

Criada em 2010, a Supernova é uma OSC com atuação reconhecida no DF, dedicada a promover arte, cultura, educação popular, esporte e justiça socioambiental. A entidade reúne artistas e agentes comunitários comprometidos com a transformação social.

Sarau das Sebastianas

12 de julho, a partir das 17h, na Praça dos Ipês (Pista de Skate do Residencial Crixás, São Sebastião – DF).

Entrada franca e livre para todos os públicos.

O evento conta com acessibilidade.