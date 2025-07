Ana Gabriela lança álbum inspirado em romance

Transformar memórias afetivas em canções não é novidade na trajetória de Ana Gabriela, mas em seu novo álbum, Baseado em Fatos Reais (menos as partes que eu inventei), a artista mergulha ainda mais fundo na intimidade.

Com lançamento marcado para 17 de julho, o projeto traz uma narrativa costurada faixa a faixa como se fosse um diário de viagem emocional. Parte da história acontece em meio às paisagens arrebatadoras da Patagônia, onde foram gravados os visualizers do álbum.

"Eu acho que já perdi as contas de quantas vezes amigos vieram desabafar sobre um relacionamento. Não tem nada mais identificável do que amor e relações", reflete Ana. "Nada é tão único que alguém não possa se identificar também."

Essa identificação é a espinha dorsal do álbum, que narra o percurso de uma relação do encantamento ao adeus, unindo lirismo e vulnerabilidade em uma estética pop urbana com influências do R&B.

A ambientação dos vídeos, filmados entre as montanhas nevadas, estradas desertas e lagos cristalinos da Patagônia, ganha contornos simbólicos na obra.

“Meu primeiro pensamento foi fazer algo que realmente nunca tinha feito. Esse álbum é muito importante pra mim e quero que as pessoas consigam ouvir e assistir da forma que pensei. A história é amarrada por uma viagem onde duas mulheres se apaixonam e vivem um romance em um dos lugares mais lindos do mundo”, revela.

O lançamento também reafirma a conexão de Ana Gabriela com o público LGBTQIAPN+. Mulher lésbica, a artista fala com naturalidade sobre a importância da representatividade emocional na música: “Eu me vi muito no pop quando estava me entendendo como uma mulher lésbica. Acho que a música é algo que quebra barreiras, e todas as pessoas LGBTQIAPN+ se sentem pertencentes.”

O álbum ganha ainda mais força com o single Será que é este mesmo o nosso fim?, uma colaboração com Nairo, artista em ascensão no pop romântico brasileiro. E a partir de agosto, a turnê Baseada em Fatos (Quase) Reais levará essa história para os palcos, passando por sete capitais do país.