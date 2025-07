NUNEZ lança 'Karavana', um álbum-manifesto conceitual

O cantor e compositor NUNEZ está pronto para dar a partida e levar sua Karavana para o mundão. O segundo álbum do artista paulistano é um projeto conceitual que reflete sobre a vida como uma estrada longa e cheia de paradas, encontros e aprendizados.

Com 14 faixas e colaborações de nomes como Los Brasileros, Skeeter Beats, Fernandinho BeatBox, Cruvinel, ANALU, SóCiro e DJ Mouse, o disco propõe uma travessia sonora entre o rap, MPB, samba, e o R&B — tudo com a marca da nova música urbana brasileira — e já está disponível em todas as plataformas digitais.

NUNEZ é uma das apostas da Head Media, uma das principais parceiras da gravadora Universal Music que já revelou nomes como Jão e Vitão, além de ter trabalhado com importantes nomes da música pop do Brasil.

"A Karavana é sobre acreditar que o caminho sempre vai importar mais do que o ponto de chegada", explica NUNEZ. "É um disco muito original, com minha identidade e vivências. Desde 2018 venho apostando nessa sonoridade, e agora vejo a cena reconhecendo esse movimento com vários artistas nessa mesma vibe. É sobre tempo, sentimento e legado."

Com composições assinadas por NUNEZ, DMAX, Hec e John, e produção dividida entre DMAX, DIDA, Los Brasileros, Skeeter Beats, Tutti Beats e Julio Senosien, o álbum traz também um impacto visual planejado: um videoclipe oficial da faixa Livre (parte 1) e 13 visualizers complementam a experiência artística. A direção dos vídeos ficou por conta de André Prata e Renato Hojda — André, filho do cineasta Hugo Prata, tem no currículo os bastidores dos filmes Manas e Marighella, bem como a série Aruanas.

"A mensagem é clara: a vida é um caminho a ser vivido com intensidade, mesmo nesse tempo em que tudo parece estar colapsando. O futuro pede que façamos diferente: eu quero viver e contar histórias reais, e acima de tudo, ter sede de viver. Queremos causar reflexão sobre o que realmente importa nessa viagem. Nossa missão é modernizar o passado para revolucionar o futuro”, afirma o artista.

Gravados com uma equipe de quase 40 pessoas em Mogi das Cruzes (SP), os vídeos exploram uma estética visual que mistura o vintage e o futurista. "Foi cansativo, mas gratificante. A logística foi uma loucura, eu queria muito usar esse ônibus de 1970, dividimos a equipe em cinco carros pra sair de SP e tivemos só uma diária pra gravar tudo. Mas a equipe foi incrível e conseguimos traduzir esse conceito de tempo, memória e transformação que o disco propõe", conta NUNEZ.

O cuidado com o visual mostra que Karavana vai além da música — é um projeto multimídia que convida o público a entrar no ônibus, observar a paisagem e mergulhar na viagem.

Feats com alma: parcerias que marcam a estrada de NUNEZ

As participações especiais de Karavana não são apenas colaborações artísticas — são encontros de vidas, referências e afetos. Cada feat traz um pedaço da caminhada de NUNEZ. "SóCiro foi o primeiro cara que me inspirou a fazer música. Fernandinho BeatBox, que já esteve com Charlie Brown Jr., Marcelo D2 e Sabotage, hoje tá comigo. Isso é simbólico demais", compartilha o cantor.

“Los Brasileros, Skeeter Beats e DMAX são produtores que já trabalharam com grandes nomes da cena, eu sempre admirei muito e hoje estar trabalhando com eles é surreal, ainda não caiu a ficha, sabe? Cruvinel representa a conexão entre São Paulo e Belo Horizonte, refletindo sobre as raízes e a força da cultura popular. Nosso som fala sobre tradição, mistura sentimentos e mostra que há esperança para o futuro. Ele é um talento gigante da nova geração que eu tive o prazer de conhecer ano passado", afirma.

A presença de ANALU e DJ Mouse também carrega forte valor afetivo. "ANALU é uma amiga que a música me deu, temos uma história intensa de trocas e vitórias. Já DJ Mouse é um alienígena dos toca-discos, o maior que já vi pessoalmente. Ele trouxe ideias absurdas de riscos e colagens que somaram demais", revela.

Turnê e novos passos: a estrada continua

Após ficar entre os finalistas do concurso de bandas do festival João Rock e o lançamento do álbum, NUNEZ se prepara para uma turnê que pretende passar por várias cidades brasileiras. Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Espírito Santo já estão no radar do artista, que quer levar a experiência de Karavana ao máximo de pessoas possível.

Além dos shows, o cantor vai lançar uma série documental no YouTube que acompanha os bastidores da turnê. "Queremos mostrar os encontros com artistas locais, as trocas culturais, e como a música popular brasileira pulsa de maneiras diferentes em cada canto do país", antecipa.

NUNEZ assume de vez o volante da própria trajetória artística, apostando em autenticidade, coletividade e coragem. "O mundo já tem muita gente igual. Se eu não viver minhas loucuras, tô vivendo errado. O importante é confiar que tudo vai dar certo", finaliza.

Confira: